Tại sao START lại quan trọng đối với cả Nga và Mỹ?

Đối với các đầu đạn hạt nhân bị loại biên theo quy định của START, quy trình theo dõi và loại bỏ sẽ khó khăn hơn. Do không thể xử lý theo các hủy bỏ vì các đầu đạn do chúng đều là hợp kim phóng xạ hàm lượng cao. Quá trình xử lý sẽ ẩn chứa nguy cơ mất an toàn và ô nhiễm phóng xạ. Cả Nga và Mỹ hiện lựa chọn việc niêm cất chúng ở các cơ sở an ninh đặc biệt.

Thiếu những định chế kiểm soát như START, thế giới dễ rơi vào nguy cơ chiến tranh hạt nhân mất kiểm soát hơn.

Để tránh rò rỉ phóng xạ, các đầu đạn được chứa trong các viên nang đặc biệt chống phát xạ. Nơi chứa chúng cũng là hầm chứa kiên cố, đặt dưới quyền kiểm tra an ninh và tiếp cận đặc biệt.

Một vấn đề đặt ra là việc các đầu đạn hạt nhân không được phá hủy mà chỉ chuyển trạng thái sang niêm cất cũng là yếu tố “lách luật” của cả Nga và Mỹ. Với tiềm lực và trình độ của hai bên, việc chúng có thể chuyển trạng thái sang trực chiến là việc rất dễ dàng. Tuy nhiên, đây cũng là hình thức kiềm chế lẫn nhau của cả Nga và Mỹ. Cả hai siêu cường đều hiểu sẽ trái đất sẽ không còn tồn tại nếu chiến tranh hạt nhân xảy ra.

TUẤN SƠN (tổng hợp theo vpk, topwar)