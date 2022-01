Tại sao siêu mẫu Hà Anh bị coi là 'thánh nổ'?

Không chỉ chia sẻ cảm xúc tại sự kiện, cô còn nhanh nhảu giới thiệu: "I'm very excited, I'm actually the host Vietnam's Next Top Model. I'm being here with Naima Mora. And I'm very excited to be welcomed and have a bit review of the new season".

(Tôi rất hào hứng! Thật ra tôi đang là host của Vietnam's Next Top Model. Tôi đến đây cùng với Naima Mora. Rất vui vì được chào đón và được theo dõi mùa giải mới này).

Lời giới thiệu trên đã vấp phải những ý kiến đối nghịch từ dư luận. Nhiều người thắc mắc tại sao cô mẫu lại khoe mình đang là host của Vietnam's Next Top Model dù chỉ ''cầm trịch'' duy nhất 1 mùa giải năm 2010.

Ở mùa giải 2011 và 2012, Xuân Lan làm host và tới năm 2013, vị trí này thuộc về siêu mẫu Thanh Hằng. Một vài ý kiến cho rằng Hà Anh làm vậy là "qua mặt" Thanh Hằng và phong cô là ''thánh nổ''.