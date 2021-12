Tại sao phải đun một nồi nước sôi và đổ vào bồn cầu khi nhận phòng khách sạn? Hãy làm theo, bạn sẽ không hối hận đâu

Một số người có thói quen sử dụng khăn tắm của khách sạn và nghĩ rằng khăn trắng như vậy là sạch sẽ. Tuy nhiên, trong khăn có rất nhiều vi khuẩn mà chúng ta khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường, dù có khử trùng thì cũng khó để loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn. Vì thế, tốt nhất bạn nên chuẩn bị khăn mặt cá nhân của mình hoặc sử dụng khăn nén dùng một lần để đảm bảo vệ sinh, không nên sử dụng khăn tắm của khách sạn.

Điểm thứ tư: Mang theo những vật có giá trị càng nhiều càng tốt

Nhiều người nghĩ rằng khách sạn khá an toàn nên khi vào trong khách sạn họ sẽ cất đồ đạc ở trong phòng mà không có biện pháp an toàn bảo vệ cho vật dụng của mình. Tuy nhiên, vẫn không thể tránh các trường hợp không may phát sinh như khi gặp vấn đề về giám sát hoặc quản lý khách sạn sơ suất thì những đồ vật có giá trị của bạn có thể bị thất lạc. Vì vậy, sau khi ở khách sạn, chúng ta vẫn phải mang những đồ đạc có giá trị bên mình để tránh những mất mát hoặc phiền phức không đáng có.

Điểm thứ năm: Chọn phòng