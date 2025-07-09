Tại sao ô tô lại cần có vùng hấp thụ xung lực?

Nếu không có vùng biến dạng, những chiếc xe có khung và thân xe cứng sẽ truyền toàn bộ lực va chạm trực tiếp đến người ngồi trong xe. Trong một số trường hợp, hiện tượng cong vênh ở đầu xe, đuôi xe hoặc động cơ có thể đẩy vào khoang hành khách, gây ra thương tích nghiêm trọng.

Khi va chạm xảy ra, vùng biến dạng ở đầu và đuôi xe sẽ bóp méo, gãy hoặc uốn cong dần. Quá trình này kéo dài thời gian va chạm, từ đó giảm lực tác động trực tiếp lên hành khách. Lực được phân tán ra bên ngoài khoang lái, hạn chế tình trạng động cơ hay các bộ phận khác bị đẩy vào trong.

Thiết kế cụ thể của vùng hấp thụ xung lực ô tô thường là bí mật công nghệ của các hãng xe. Tuy nhiên, đa số các nhà sản xuất sử dụng kết hợp nhiều loại vật liệu như thép cường độ cao để chịu lực chính, nhôm nhằm giảm trọng lượng, nhựa và composite để tối ưu khả năng biến dạng. Sự phối hợp này giúp xe vừa đảm bảo độ an toàn, vừa duy trì hiệu quả vận hành.

Từ phát minh của Béla Barènyi trên chiếc Mercedes-Benz W111, vùng biến dạng đã trở thành một trong những phát minh quan trọng nhất của ngành ô tô và được xem là tiêu chuẩn an toàn bắt buộc trong ngành ô tô hiện đại. Đây là bộ phận có ý nghĩa sống còn, góp phần cứu sống hàng triệu người trong các vụ tai nạn.

Tuy nhiên, vùng biến dạng chỉ là một phần trong hệ thống an toàn bị động trên ô tô và hoạt động song song với nhiều công nghệ khác như túi khí, dây an toàn, cột trụ lái gập gọn.

Ngoài ra, khi lựa chọn ô tô, bạn không chỉ quan tâm đến an toàn bị động mà còn cả những công nghệ an toàn chủ động như phanh ABS, cân bằng điện tử, cảnh báo va chạm. Những tính năng an toàn chủ động này cũng có thể cứu mạng bạn trong trường hợp tai nạn.

Chính sự kết hợp này giúp ô tô ngày càng đạt chuẩn an toàn cao hơn, bảo vệ tối đa tính mạng người ngồi trong xe.