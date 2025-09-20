Tại sao nhà sản xuất ô tô lại khuyến nghị áp suất lốp nên thấp hơn mức tối đa?

Khi nói đến áp suất lốp xe ô tô, nhiều tài xế tin rằng bơm lốp xe căng hết mức là cách tối ưu để tiết kiệm nhiên liệu. Quả thật, áp suất lốp càng cao, lực cản lăn càng thấp, đồng nghĩa động cơ phải hoạt động ít hơn để di chuyển chiếc xe. Kết quả là mức tiêu hao nhiên liệu giảm đi đáng kể.

Các nhà sản xuất ô tô đưa ra mức khuyến cáo áp suất lốp thấp hơn ngưỡng tối đa vì còn nhiều yếu tố khác cần cân bằng. Ảnh: Autonation Mobile Service

Thế nhưng, tiết kiệm nhiên liệu không phải là mục tiêu duy nhất, thậm chí không phải yếu tố quan trọng nhất trong mắt các nhà sản xuất ô tô. Sau hàng loạt thử nghiệm khắt khe, họ luôn đưa ra mức áp suất khuyến nghị nằm thấp hơn so với ngưỡng tối đa, bởi còn nhiều yếu tố khác cần cân bằng.

Trải nghiệm êm ái và thoải mái

Một chiếc xe không chỉ để di chuyển làm sao cho đỡ tốn nhiên liệu, mà còn cần mang lại sự dễ chịu cho người lái và hành khách. Lốp bơm quá căng khiến xe sẽ "cứng như gỗ", truyền nhiều rung động và tiếng ồn vào khoang cabin, gây mệt mỏi khi di chuyển đường dài. Bằng việc giữ áp suất ở mức vừa phải, xe có thể hấp thụ dao động từ mặt đường tốt hơn, mang lại cảm giác lái mượt mà.

Khả năng xử lý và độ an toàn

Đây mới là yếu tố mà bất kỳ hãng xe nào cũng đặt lên hàng đầu. Với áp suất trung bình, bề mặt tiếp xúc của lốp xe với mặt đường được tối ưu, giúp xe bám đường chắc hơn, đặc biệt khi vào cua tốc độ cao, tăng tốc hoặc gập trên bề mặt đường trơn trượt.