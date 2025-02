‏Tại sao nên chọn In Hoa Long để in vỏ hộp Hà Nội?

‏Vỏ hộp không chỉ là bao bì bảo vệ sản phẩm mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá thương hiệu. Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ in vỏ hộp Hà Nội, In Hoa Long chính là lựa chọn hàng đầu, chúng tôi cung cấp dịch vụ in hộp giấy giá rẻ - uy tín với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực in ấn, cam kết đem đến cho bạn những sản phẩm chất lượng nhất, liên hệ qua hotline 0903.400.469 để được tư vấn và đặt in với nhiều ưu đãi.

‏Xưởng in Hoa Long - In vỏ hộp giá rẻ tại Hà Nội‏ ‏Vì sao nên in vỏ hộp chuyên nghiệp?‏ Bảo vệ sản phẩm‏ ‏: In vỏ hộp H‏ ‏à Nội ‏ ‏giúp sản phẩm tránh được va đập, trầy xước trong quá trình vận chuyển.‏ Nâng cao giá trị thương hiệu‏ ‏: hộp giấy in logo, hình ảnh đẹp mắt giúp thương hiệu dễ nhận diện hơn.‏ ‏Tăng tính chuyên nghiệp‏ ‏: một chiếc hộp đẹp giúp sản phẩm trông sang trọng và chuyên nghiệp hơn.‏ ‏Thân thiện với môi trường‏ ‏: hộp giấy có thể tái chế, góp phần bảo vệ môi trường.‏ ‏Lợi ích khi in vỏ hộp Hà Nội tại In Hoa Long‏ ‏Một số lợi ích khi đặt ‏‏in vỏ hộp Hà Nội‏‏ tại In Hoa Long bạn có thể tham khảo như:‏ ‏Chất lượng in ấn sắc nét, đảm bảo tiêu chuẩn‏ ‏Màu sắc trung thực, sắc nét nhờ công nghệ in offset, in kỹ thuật số tiên tiến.‏ ‏Chất liệu giấy cao cấp như kraft, couche, duplex, ivory giúp hộp bền, đẹp.‏ Độ bám mực cao, không lem, không phai màu dù sử dụng lâu dài.‏ ‏In hộp giấy theo yêu cầu tại Hà Nội‏ ‏Giá thành cạnh tranh – tiết kiệm chi phí‏ ‏Báo giá rẻ hơn thị trường nhờ quy trình sản xuất tối ưu, không qua trung gian.‏ Chiết khấu cao khi in số lượng lớn, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí.‏ ‏Không phát sinh chi phí ẩn, minh bạch trong báo giá.‏ ‏Đa dạng mẫu mã, thiết kế theo yêu cầu‏ Nhiều loại hộp: in v‏ ‏ỏ hộp giấy bánh kẹo, ‏ ‏hộp thực phẩm, hộp mỹ phẩm, hộp quà tặng, hộp giấy kraft, hộp carton…‏ ‏Hỗ trợ thiết kế miễn phí, giúp khách hàng có mẫu vỏ hộp đẹp, phù hợp với thương hiệu.‏ ‏Kiểu dáng đa dạng, từ hộp nắp gập, hộp âm dương đến hộp có tay cầm…‏ ‏Thời gian sản xuất nhanh chóng‏ Sản xuất và giao hàng đúng hẹn, đáp ứng cả đơn hàng gấp.‏ Dây chuyền in hiện đại, giúp rút ngắn thời gian in nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.‏ Giao hàng tận nơi trên toàn quốc, hỗ trợ vận chuyển nhanh tại hà nội.‏ ‏Dịch vụ khách hàng tận tâm, chuyên nghiệp‏ ‏Tư vấn miễn phí từ đội ngũ giàu kinh nghiệm.‏ ‏Cam kết hoàn tiền hoặc in lại nếu lỗi từ phía xưởng.‏ Hỗ trợ chỉnh sửa thiết kế miễn phí trước khi in.‏ ‏Mẫu in hộp giấy đẹp ‏ ‏Các loại vỏ hộp phổ biến tại hà nội‏ ‏Dịch vụ in vỏ hộp Hà Nội cung cấp nhiều mẫu hộp đa dạng phục vụ cho từng ngành hàng khác nhau:‏ Hộp giấy đựng thực phẩm‏ ‏: như ‏ ‏in vỏ hộp giấy bánh kẹo‏ ‏, fast food, trà, cà phê…‏ ‏Hộp giấy mỹ phẩm‏ ‏: thiết kế sang trọng, tinh tế, phù hợp với các thương hiệu mỹ phẩm.‏ Hộp giấy đựng quà‏ ‏: sử dụng trong các dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ tết…‏ ‏Hộp giấy kraft‏ ‏: phong cách vintage, thân thiện môi trường, giá thành rẻ.‏ Hộp giấy carton‏ ‏: độ cứng cao, phù hợp để đựng sản phẩm nặng.‏ ‏Tham khảo các kích thước in vỏ hộp phổ biến‏ ‏Kích thước hộp giấy đựng thực phẩm‏ ‏In vỏ hộp giấy bánh kẹo‏ ‏, bánh trung thu, bánh kem: 10x10x5 cm, 15x15x8 cm, 20x20x10 ‏ ‏Hộp đựng thức ăn nhanh (fast food): 12x8x5 cm, 18x12x6 cm, 22x15x7 cm ‏ ‏Hộp đựng trà, cà phê: 8x8x10 cm, 10x10x15 cm ‏ ‏Kích thước hộp giấy đựng mỹ phẩm‏ ‏Hộp kem dưỡng da, serum, tinh dầu: 5x5x10 cm, 7x7x12 cm, 10x10x15 cm ‏ ‏Hộp son, phấn, nước hoa: 3x3x12 cm, 6x6x6 cm, 8x8x15 cm ‏ ‏Kích thước hộp giấy đựng quà tặng‏ ‏Hộp quà thông dụng: 15x10x5 cm, 20x15x8 cm, 30x20x10 cm ‏ Hộp quà tết, hộp cao cấp: 25x25x8 cm, 35x25x10 cm, 40x30x12 cm ‏In vỏ hộp giấy giá rẻ theo yêu cầu liên hệ 0903.400.469‏ ‏Kích thước hộp giấy đựng sản phẩm điện tử‏ ‏Hộp đựng điện thoại, phụ kiện: 10x5x2 cm, 15x8x3 cm, 20x10x5 cm ‏ Hộp đựng chuột, bàn phím, thiết bị ngoại vi: 10x6x4 cm, 40x15x5 cm, 50x30x10 cm‏ ‏ ‏ ‏Kích thước hộp giấy đựng thời trang, giày dép‏ ‏Hộp đựng quần áo, phụ kiện: 20x15x5 cm, 30x25x8 cm, 40x30x10 cm ‏ Hộp đựng giày dép: 30x20x10 cm, 35x25x12 cm, 40x30x15 cm ‏ ‏Kích thước hộp giấy carton, vận chuyển‏ ‏Hộp giấy carton 3 lớp, 5 lớp dùng để vận chuyển hàng: 20x15x10 cm, 30x25x15 cm,…‏ ‏Quy cách in vỏ hộp Hà Nội tại Hãng In Hoa Long‏ Tư vấn: miễn phí 100%‏ Chất liệu: giấy kraft, giấy ivory, giấy couche, giấy mỹ thuật,...‏ Kích thước: đa dạng‏ ‏Kiểu dáng: hộp có quai, không quai‏ Công nghệ: in offset nhiều màu‏ ‏Gia công thành phẩm: cán màng, uv, dập nổi, ép kim‏ ‏Giá thành: cạnh tranh nhất thị trường‏ ‏Thời gian: 5 – 7 ngày tùy theo số lượng, tình ‏ ‏trạng‏ ‏ đơn hàng‏ Số lượng: tùy chọn‏ Giao hàng: toàn quốc‏ ‏Xưởng in vỏ hộp giấy trực tiếp tại Hoa Long‏ ‏Chọn dịch vụ in vỏ hộp Hà Nội tại In Hoa Long, bạn sẽ nhận được sản phẩm chất lượng, giá tốt, thiết kế đẹp, giúp tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Liên hệ đặt in ngay‏. Thông tin liên hệ:

Công ty cổ phần in hoa long

Add: cụm sản xuất làng nghề tập trung, lô d10- 15, tân triều, thanh trì, hà nội

Website: https://inhoalong.vn/

Mã số thuế: 109082674

Hotline: 0903 400 469 - 024.3999.2227

Email: baogia.inhoalong@gmail.com