Tại sao lại phê phán idol nữ phẫu thuật thẩm mỹ chỉ vì họ muốn xinh đẹp hơn?

Taeyeon đã có nhiều sự thay đổi về ngoại hình sau hơn 10 năm hoạt động trong showbiz

Nhiều ý kiến cho rằng Taeyeon đã nhờ đến dao kéo để có ngoại hình như hiện tại bởi từ xương hàm, mũi và mắt của nữ ca sĩ đều đã có sự thay đổi. Fan của Taeyeon vẫn bảo vệ thần tượng cho rằng sự khác biệt này là bởi Taeyeon đã giảm cân và hơn 10 năm hoạt động showbiz với nhiều biến cố đã khiến khí chất của Taeyeon trưởng thành và sắc sảo hơn.

Nayeon (TWICE)

Giống như SinB, Nayeon luôn khiến fan K-pop tò mò vì "chiếc mũi khoằm trong truyền thuyết" của mình.

Những hình ảnh từ thời thực tập sinh cho thấy Nayeon có một chiếc mũi khá to và thô so với hiện giờ. Một số ONCE cho rằng bức ảnh cũ đó được chụp từ dưới lên nên dễ gây hiểu lầm, chưa kể đến đó à thời điểm Nayeon còn trong độ tuổi vị thành niên, đường nét chưa được hoàn thiện.

Chiếc mũi trong quá khứ của Nayeon gây tranh cãi khi khác xa với hiện tại

Dù có phẫu thuật thẩm mỹ hay không thì việc làm đẹp chưa bao giờ là một lỗi lầm đáng bị chê trách. Chưa nói đến công việc của một thần tượng, chỉ đơn giản là một cô gái bình thường thì ai cũng muốn mình xinh đẹp hơn để tự tin với bản thân khi đối diện với thế giới xung quanh.

Cớ sao việc mong muốn được đẹp hơn của các idol nữ lại bị chê trách đến vậy? Con người không ai là hoàn hảo. Trong tương lai, fan K-pop cần nhìn nhận một cách tích cực và cởi mở hơn về vấn đề này.