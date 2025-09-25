'Tại sao không thể là Hương Giang?' - Hoa hậu chuyển giới lên tiếng trước tranh cãi gay gắt

Tối 23/9, ban tổ chức Miss Universe Vietnam công bố đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025 vào tháng 11. Thông tin Hoa hậu chuyển giới Hương Giang được lựa chọn khiến nhiều người bất ngờ và gây tranh cãi trên mạng xã hội.
Sáng 24/9, Hương Giang đã có chia sẻ trên trang cá nhân về quyết định dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.
"Tôi nghĩ rằng một khi Miss Universe đã mở ra cơ hội, tức là họ đang chờ những cô gái phù hợp bước qua cánh cửa đặc biệt này để tỏa sáng trên sân khấu của họ và truyền tải những thông điệp ý nghĩa cho xã hội. Một trong số đó chính là không gì là không thể hay quá muộn với bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới khi họ muốn dùng sức ảnh hưởng của Miss Universe để phá vỡ những định kiến và giúp ích cho cộng đồng", Hương Giang viết.
Trước những tranh cãi trên mạng xã hội về mình, Hương Giang chia sẻ: "Thay vì hỏi 'Tại sao lại là Hương Giang?', tôi chọn hỏi 'Tại sao không thể là Hương Giang?'''.
Người đẹp khẳng định: "Nếu đó có thể là Hương Giang, đồng nghĩa bất kỳ ai có xuất phát điểm như tôi cũng có thể làm được như vậy. Một người có xuất phát điểm như tôi có thể một ngày đứng trên sân khấu Miss Universe, để tỏa sáng trước hàng tỷ người trên toàn thế giới, các bạn cũng có thể".
Cô cho rằng sự xuất hiện của mình tại cuộc thi không chỉ là câu chuyện về giới tính mà là câu chuyện về con người, về niềm tin. "Tin rằng chúng ta chỉ cần nỗ lực, một ngày chúng ta có thể thay đổi cuộc đời của chính mình", cô nói.
Theo Hương Giang, các quốc gia không thiếu những phụ nữ độc thân xinh đẹp nhưng ban tổ chức Miss Universe vẫn đồng ý mở rộng tiêu chí, chấp nhận phụ nữ chuyển giới, có con và đã kết hôn được tham gia để tạo ra cánh cửa của bình đẳng và hy vọng. Đây cũng là điều không có bất kỳ cuộc thi nhan sắc lớn nào trên thế giới lựa chọn để làm ngoài Miss Universe.
"Đó là sân khấu - nơi không phân biệt hoàn cảnh của bạn, nơi tất cả phụ nữ là phụ nữ, nâng đỡ nhau, cùng nhau tỏa sáng rực rỡ trước sự chiêm ngưỡng của hàng tỷ người", người đẹp chia sẻ thêm.
Hiện trên mạng xã hội vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về việc Hương Giang có xứng đáng đại diện phụ nữ Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025.
Theo ban tổ chức Miss Universe Vietnam, Hương Giang được đánh giá là đại diện ưu tú, hội tụ vẻ đẹp nữ tính, trí tuệ, sự tự tin, bản lĩnh cùng tinh thần nỗ lực bền bỉ.
Hương Giang sinh năm 1991 tại Hà Nội, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2012. Cô từng lọt vào top 4 Vietnam Idol 2012, đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 tại Thái Lan. Hiện nay, người đẹp đảm nhận nhiều vai trò trong showbiz như ca sĩ, người mẫu và nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế.
Với việc được chọn đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoàn vũ, Hương Giang trở thành thí sinh chuyển giới đầu tiên của Việt Nam góp mặt tại đấu trường sắc đẹp này, đồng thời cũng là đại diện chuyển giới đầu tiên trong lịch sử của châu Á tham dự Miss Universe.
Năm ngoái, đại diện Việt Nam là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, lọt vào top 30 chung cuộc tại Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức ở Mexico. Chung kết Miss Universe 2025 dự kiến diễn ra tại Thái Lan vào ngày 21/11. Đương kim hoa hậu hiện nay là Victoria Kjær Theilvig, đến từ Đan Mạch.