'Tại sao không thể là Hương Giang?' - Hoa hậu chuyển giới lên tiếng trước tranh cãi gay gắt

Tối 23/9, ban tổ chức Miss Universe Vietnam công bố đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025 vào tháng 11. Thông tin Hoa hậu chuyển giới Hương Giang được lựa chọn khiến nhiều người bất ngờ và gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Sáng 24/9, Hương Giang đã có chia sẻ trên trang cá nhân về quyết định dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2025.

"Tôi nghĩ rằng một khi Miss Universe đã mở ra cơ hội, tức là họ đang chờ những cô gái phù hợp bước qua cánh cửa đặc biệt này để tỏa sáng trên sân khấu của họ và truyền tải những thông điệp ý nghĩa cho xã hội. Một trong số đó chính là không gì là không thể hay quá muộn với bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới khi họ muốn dùng sức ảnh hưởng của Miss Universe để phá vỡ những định kiến và giúp ích cho cộng đồng", Hương Giang viết.