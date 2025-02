Tại sao iPhone SE 4 sẽ giữ giá tốt hơn các iPhone SE thế hệ trước?

Theo phân tích khấu hao của SellCell, các mẫu iPhone SE trước đây đã chứng kiến ​​mức mất giá nhanh hơn đáng kể so với iPhone tiêu chuẩn. ‌iPhone SE‌ thế hệ thứ ba đã mất 42,6% giá trị trong tháng đầu tiên và 57,8% sau 6 tháng. Để so sánh, dòng iPhone 15 giảm 28,8% giá trị trong tháng đầu tiên và 27,8% sau 6 tháng.

Mặc dù có giá thấp hơn, nhưng iPhone SE luôn mất giá nhanh hơn so với các dòng iPhone cao cấp của Apple.

Điều này có thể là do giá khởi điểm thấp hơn của ‌iPhone SE‌, máy thường sử dụng các thiết kế cũ hơn và nhu cầu chung thấp hơn trên thị trường iPhone đã qua sử dụng.

iPhone mini giữ giá tốt

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, một số iPhone nhỏ hơn và giá rẻ hơn đã giữ được giá trị của chúng hiệu quả hơn.

Ví dụ, iPhone 13 mini giữ giá tốt hơn đáng kể so với iPhone SE, khi thiết bị này chỉ mất 19,2% giá trị trong tháng đầu tiên, so với 42,6% của SE thế hệ thứ ba. Và sau 12 tháng, nó mất giá 46,1%, so với 64,4% của SE thế hệ thứ ba. Ngay cả sau 24 tháng, ‌iPhone‌ 13 mini chỉ mất 53% giá trị ban đầu, đưa nó gần hơn với các mẫu hàng đầu hơn là các iPhone SE.