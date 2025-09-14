Tại sao iPhone 17 Pro Max ‘cháy hàng’, màu cam vũ trụ khan hiếm nhất?

Ngay sau khi Apple mở chương trình đặt trước toàn cầu cho dòng iPhone 17 mới (ngoại trừ thị trường Trung Quốc), nhu cầu quá cao đối với iPhone 17 Pro Max đã khiến lịch giao hàng bị lùi lại gần như ngay lập tức.

iPhone 17 Pro Max màu cam (Cosmic Orange). Ảnh: Tom's Guide

Theo kế hoạch, tất cả mẫu iPhone 17 và các tùy chọn dung lượng đều có ngày giao hàng ban đầu là 19/9/2025, trùng với ngày Apple công bố mở bán chính thức.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi hệ thống đặt trước hoạt động, Apple Store đã hiển thị tình trạng trễ giao từ 1–2 ngày đối với Pro Max.

iPhone 17 Pro Max "cháy hàng", iPhone Air vẫn đúng hẹn

Trong vòng chưa đầy một giờ, tình trạng đã trở nên nghiêm trọng hơn: toàn bộ dòng iPhone 17 Pro Max bị đẩy lùi lịch giao ít nhất một tuần.

Tất cả màu sắc và dung lượng đều rơi vào tình trạng chậm giao, trong đó phiên bản màu cam vũ trụ (Cosmic Orange) là khan hiếm nhất.

