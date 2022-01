Tại sao con đòi ôm sau khi bị mắng? Hiểu rõ rồi, cha mẹ sẽ không ngừng hối hận

3. Con mất đi cảm giác an toàn khi thấy mẹ giận dỗi và phớt lờ mình

Con sợ hãi nên tìm kiếm sự an ủi bằng chiếc ôm của cha mẹ (Ảnh minh họa).

4. Con yêu cha mẹ nhiều hơn cha mẹ nghĩ



Thay vì đẩy con ra khi trẻ đòi ôm, bạn hãy mở rộng vòng tay, ôm con vào lòng để xoa dịu cảm xúc của con và của chính mình (Ảnh minh họa)

Trong trái tim non nớt của một đứa trẻ, không ai có thể thay thế được cha mẹ của mình. Và dù có như thế nào đi nữa, thì các con vẫn không thể ngừng yêu thương cha mẹ. Do vậy, khi thấy bạn tức giận, buồn phiền, trẻ sẽ muốn dùng cái ôm của mình để an ủi lại.

Suy cho cùng, cơn nóng giận của bạn đối với con chỉ là nhất thời. Thế nên đừng vì việc nhất thời đó mà làm tổn thương trái tim non nớt của con. Thay vì đẩy con ra khi trẻ đòi ôm, bạn hãy mở rộng vòng tay, ôm con vào lòng để xoa dịu cảm xúc của con và của chính mình. Hãy để cho trẻ hiểu rằng dù con có làm gì sai thì cha mẹ vẫn yêu con.

Sau khi cả hai bên đều đã bình tĩnh, bạn sẽ từ từ nói chuyện, giải thích nhẹ nhàng, dễ hiểu để con thấy lỗi sai của mình. Từ đó, con sẽ biết sửa lỗi và không tái phạm nữa.

Theo Nhịp Sống Việt