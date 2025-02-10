Tại sao ăn cá mòi thường xuyên rất tốt

Trong những năm gần đây, cá mòi chiếm một vị trí danh dự trên bàn ăn, từ châu Âu đến châu Á. Đây là thực phẩm lành mạnh, đa dụng, giàu dưỡng chất, an toàn để tiêu thụ thường xuyên, hoàn hảo cho những bữa ăn ngon miệng, nhẹ nhàng và bổ dưỡng. Ở châu Âu, hình ảnh và hashtag cá mòi (#sardine) bùng nổ khắp nơi, xuất hiện trên họa tiết quần áo, phụ kiện và thậm chí cả hình xăm lấy cảm hứng từ loài cá bạc nhỏ bé này, biến chúng thành một biểu tượng vượt ra ngoài ẩm thực, thâm nhập vào thời trang, thiết kế và văn hóa pop.

Tất nhiên, còn có khía cạnh ẩm thực. Cá mòi là thực phẩm vô cùng bổ dưỡng. Giàu protein chất lượng cao, axit béo omega-3, canxi và vitamin nhóm B, chúng hỗ trợ hoạt động khỏe mạnh của tim, xương và hệ thần kinh. Hàm lượng thủy ngân thấp khiến cá mòi an toàn ngay cả khi ăn thường xuyên. “Cá mòi ngày càng được ưa chuộng vì chỉ trong một loại thực phẩm đã gói gọn một tổ hợp dưỡng chất bảo vệ sức khỏe”, Emanuela Ribichini, bác sĩ tiêu hóa, chuyên gia dinh dưỡng và nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Đại học Policlínico Umberto I, Đại học Sapienza, Rome (Ý).

Lợi ích dinh dưỡng của cá mòi

Bí quyết nằm ở nồng độ cao của các dưỡng chất thiết yếu, ngay cả trong một lượng nhỏ: “Chỉ với 100 g cá mòi đã chứa lượng đáng kể omega-3 chuỗi dài (EPA và DHA), canxi, kali, sắt và selen”, chuyên gia Ribichini cho biết, trích dẫn hai thử nghiệm lâm sàng gần đây xác nhận rằng việc tiêu thụ thường xuyên 100-200 g, từ 2 đến 5 lần mỗi tuần, giúp tăng chỉ số omega-3, góp phần bảo vệ tim và động mạch. “Ngoài omega-3, cá mòi cung cấp khoảng 400 mg canxi, tương đương một ly sữa, và gần 500 mg kali, giúp điều hòa huyết áp nhờ cơ chế giãn mạch và cải thiện chức năng nội mô. Chúng cũng giàu sắt dễ hấp thu, tương đương thịt, và selen – chất bảo vệ chống stress oxy hóa”.