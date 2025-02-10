Tại sao ăn cá mòi thường xuyên rất tốt

Trong những năm gần đây, cá mòi chiếm một vị trí danh dự trên bàn ăn, từ châu Âu đến châu Á. Đây là thực phẩm lành mạnh, đa dụng, giàu dưỡng chất, an toàn để tiêu thụ thường xuyên, hoàn hảo cho những bữa ăn ngon miệng, nhẹ nhàng và bổ dưỡng. Ở châu Âu, hình ảnh và hashtag cá mòi (#sardine) bùng nổ khắp nơi, xuất hiện trên họa tiết quần áo, phụ kiện và thậm chí cả hình xăm lấy cảm hứng từ loài cá bạc nhỏ bé này, biến chúng thành một biểu tượng vượt ra ngoài ẩm thực, thâm nhập vào thời trang, thiết kế và văn hóa pop.
Tất nhiên, còn có khía cạnh ẩm thực. Cá mòi là thực phẩm vô cùng bổ dưỡng. Giàu protein chất lượng cao, axit béo omega-3, canxi và vitamin nhóm B, chúng hỗ trợ hoạt động khỏe mạnh của tim, xương và hệ thần kinh. Hàm lượng thủy ngân thấp khiến cá mòi an toàn ngay cả khi ăn thường xuyên. “Cá mòi ngày càng được ưa chuộng vì chỉ trong một loại thực phẩm đã gói gọn một tổ hợp dưỡng chất bảo vệ sức khỏe”, Emanuela Ribichini, bác sĩ tiêu hóa, chuyên gia dinh dưỡng và nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Đại học Policlínico Umberto I, Đại học Sapienza, Rome (Ý).
Lợi ích dinh dưỡng của cá mòi
Bí quyết nằm ở nồng độ cao của các dưỡng chất thiết yếu, ngay cả trong một lượng nhỏ: “Chỉ với 100 g cá mòi đã chứa lượng đáng kể omega-3 chuỗi dài (EPA và DHA), canxi, kali, sắt và selen”, chuyên gia Ribichini cho biết, trích dẫn hai thử nghiệm lâm sàng gần đây xác nhận rằng việc tiêu thụ thường xuyên 100-200 g, từ 2 đến 5 lần mỗi tuần, giúp tăng chỉ số omega-3, góp phần bảo vệ tim và động mạch. “Ngoài omega-3, cá mòi cung cấp khoảng 400 mg canxi, tương đương một ly sữa, và gần 500 mg kali, giúp điều hòa huyết áp nhờ cơ chế giãn mạch và cải thiện chức năng nội mô. Chúng cũng giàu sắt dễ hấp thu, tương đương thịt, và selen – chất bảo vệ chống stress oxy hóa”.
An toàn và tần suất tiêu thụ
Chính khả năng ăn thường xuyên là một trong những lợi thế lớn của cá mòi. Ribichini nhấn mạnh: “Cá mòi là loài cá nhỏ, nằm ở tầng thấp trong chuỗi thức ăn biển, đồng nghĩa với việc chúng tích lũy rất ít thủy ngân”.
Các hướng dẫn quốc tế khuyến nghị 2-3 khẩu phần mỗi tuần, ngay cả đối với phụ nữ mang thai và trẻ em. “Dữ liệu từ nghiên cứu Predimed* khẳng định việc ăn cá thường xuyên, bao gồm cá mòi, không làm tăng nguy cơ tim mạch liên quan đến thủy ngân”.
Cách chế biến nhanh gọn và ngon miệng
Đa dạng trong ẩm thực, cá mòi có thể trở thành nhân vật chính của cả món truyền thống lẫn sáng tạo. “Cá tươi có thể nướng cùng thảo mộc và chanh, trong khi cá mòi đóng hộp hoặc ngâm dầu thì lý tưởng cho những bữa ăn nhanh”, bà tiếp tục.
Một số gợi ý: pasta với cà chua bi và thì là; salad đậu với ngũ cốc nguyên hạt, hay bánh mì nướng phết patê cá mòi nhẹ trộn cùng sữa chua Hy Lạp (ở Việt Nam rất hiếm, có thể thay bằng sữa chua đặc ít/không đường), chanh và rau mùi tây. “Bí quyết là kết hợp với nguyên liệu tươi và có vị chua để cân bằng hương vị đậm đà của cá”.
Dạng chế biến và bảo quản khuyên dùng
Việc lựa chọn cá mòi tươi, đóng hộp hay ngâm dầu phụ thuộc vào khẩu vị và sự tiện lợi. “Cá mòi tươi mang lại trải nghiệm vị giác tốt nhất, nhưng cần ăn ngay”, vừa vì lý do dinh dưỡng, vừa vì an toàn thực phẩm. “Nguyên nhân là do chúng giàu axit béo không bão hòa đa, dễ bị oxy hóa làm giảm chất lượng cảm quan; ngoài ra, cá mòi tự nhiên chứa nhiều histidin tự do trong mô. Nếu bảo quản không đúng cách, vi khuẩn có thể chuyển hóa histidin thành histamin, một chất khi nạp vào lượng lớn có thể gây ngộ độc histamine (ngộ độc scombroide; hay ngộ độc vì cá ươn), với các triệu chứng đỏ bừng, ngứa, đau đầu và rối loạn tiêu hóa”.
Ngược lại, cá mòi đóng hộp giữ được gần như nguyên vẹn hồ sơ dinh dưỡng, thậm chí còn tăng khả năng hấp thu canxi và bảo toàn omega-3 cùng vitamin D. “Đối với cá mòi đóng hộp hoặc ngâm dầu – vốn là lựa chọn thay thế tốt – omega-3, vitamin D và canxi được bảo tồn tốt. Thêm vào đó, quá trình xử lý nhiệt làm mềm xương, giúp canxi dễ hấp thu hơn”.
Các loại đóng hộp tự nhiên “thích hợp cho những người cần kiểm soát lượng calo hoặc hạn chế muối, trong khi loại ngâm dầu có nhiều calo hơn nhưng vẫn là lựa chọn giá trị, đặc biệt nếu chọn loại ngâm dầu ô liu nguyên chất, hoặc đơn giản là chắt bỏ dầu trước khi ăn”.
Kết hợp sáng tạo
Để biến cá mòi thành món ăn không chỉ bổ dưỡng mà còn hấp dẫn, sáng tạo, cần lựa chọn sự kết hợp phù hợp: “Thêm trái cây có múi như chanh hoặc cam mang lại sự tươi mát và, nhờ vitamin C, còn giúp tăng hấp thu sắt từ cá mòi. Rau giòn như thì là, ớt chuông và các loại xà lách đắng không chỉ làm dịu vị cá mà còn bổ sung chất xơ, giúp kiểm soát đường huyết và tăng cường sức khỏe đường ruột”, chuyên gia khuyên.
“Các loại thảo mộc không chỉ tạo hương thơm mà còn cung cấp chất chống oxy hóa tự nhiên, trong khi ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu hoàn thiện món ăn với carbohydrate phức hợp và protein thực vật, tạo nên sự cân bằng axit amin tối ưu. Cuối cùng, các loại hạt và hạt có dầu bổ sung độ giòn, omega-3 và các hợp chất chống oxy hóa khác, làm phong phú món ăn cả về giá trị dinh dưỡng lẫn hương vị”.
*Predimed là một trong những thử nghiệm lâm sàng lớn và quan trọng nhất từng được thực hiện về chế độ ăn Địa Trung Hải và sức khỏe tim mạch; được thực hiện tại Tây Ban Nha giai đoạn 2003-2011.
Bài viết đề cập đến cá mòi biển.