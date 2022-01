Tại sao 3 đồ đệ bị bắt tạm giam riêng Lê Tùng Vân tại ngoại?

Sáng nay 7/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Trong đó, 3 bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương bị bắt tạm giam. Riêng ông Lê Tùng Vân được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước thông tin này, nhiều người thắc mắc tại sao ông Lê Tùng Vân không bị bắt giam ngay như 3 đồ đệ?

Tại sao Lê Tùng Vân được tại ngoại?