Tài sản 30 ngân hàng cán mốc 21 triệu tỷ, nhà băng tư nhân đầu tiên lọt ‘câu lạc bộ triệu tỷ’

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của 30 ngân hàng thương mại trong nước đã đạt xấp xỉ 21,226 triệu tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm 2025, theo báo cáo tài chính riêng lẻ của các ngân hàng.

Trong đó, VPBank là ngân hàng tư nhân đầu tiên đạt ngưỡng triệu tỷ về tổng tài sản khi kết thúc quý II với 1,049 triệu tỷ đồng, tăng hơn 19% - mức tăng gần như cao nhất thị trường, chỉ xếp sau Nam A Bank (28,31%) và NCB (21%).

Hai ngân hàng tư nhân Techcombank và ACB cũng đang ngấp nghé chạm ngưỡng triệu tỷ đồng về quy mô tổng tài sản, lần lượt đạt 986 nghìn và 912 nghìn tỷ đồng. Nếu giữ đà tăng trưởng như hiện tại, việc Techcombank lọt top các ngân hàng có tổng tài sản triệu tỷ trong quý III/2025 là hoàn toàn khả thi.

VPBank là ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất. Ảnh: Nam Khánh.

Nhóm Big5 ngân hàng có vốn nhà nước, gồm BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank và MB lần lượt đứng vững trong Top 5 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống.