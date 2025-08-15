Tài năng opera Việt trở về từ Nga chinh phục 'Giai điệu mùa thu'

Trong không khí nghệ thuật sôi động của Liên hoan Nghệ thuật Giai điệu Mùa thu 2025 diễn ra từ 15-24/8 tại Nhà hát TP.HCM, khán giả yêu nhạc cổ điển sẽ gặp lại một gương mặt quen thuộc nhưng luôn đem đến sự mới mẻ – giọng nam baritone Nguyễn Khắc Hòa.

Ca sĩ Nguyễn Khắc Hòa.

Vừa trở về sau 12 năm học tập tại Liên bang Nga theo diện Hiệp định giữa hai Chính phủ, Nguyễn Khắc Hòa lập tức hòa mình vào đời sống nghệ thuật trong nước với tâm thế háo hức cống hiến cho nhạc cổ điển thính phòng Việt Nam.

Tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Gnessin (Moscow), anh hoàn thành chương trình thạc sĩ, thực tập sinh opera sau thạc sĩ và hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Opera, dự kiến bảo vệ luận án vào cuối năm nay.