Tai nạn trực thăng 'thảm kịch quốc gia' tại Ghana, nhiều bộ trưởng thiệt mạng

Chiếc trực thăng Z9 chở theo 8 người, gồm 3 thành viên tổ lái và 5 quan chức biến mất khỏi màn hình radar sau khi cất cánh từ thủ đô Accra để tới thị trấn Obuasi ở vùng Ashanti, miền Nam Ghana.

Văn phòng Tổng thống Ghana xác nhận tai nạn đã khiến toàn bộ người trên trực thăng thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Edward Omane Boamah, Bộ trưởng Môi trường, Khoa học và Công nghệ Ibrahim Murtala Muhammed.