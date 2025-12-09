Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, nhiều người bị thương

Ngày 12-9, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa cứu nạn thành công 12 nạn nhân khỏi vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Hành khách bị mắc kẹt bên trong xe khách sau vụ tai nạn liên hoàn

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 50 ngày 11-9, trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn vừa qua hầm Mũi Trâu (thuộc phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe khách BKS 17H-01833, xe tải BKS 89C-18032 và xe tải BKS 73C-16120.