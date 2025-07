Tai nạn giao thông, một cán bộ công an phường tại Gia Lai tử vong

Sáng 13/7, lãnh đạo UBND phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một cán bộ Công an phường tử vong.

Nạn nhân là Đại úy P.H.V (SN 1992, trú tại tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhơn Bắc), đang công tác tại Công an phường An Nhơn Bắc.