Tài khoản định danh điện tử mức 2 có giá trị sử dụng tương đương Căn cước công dân

Theo đó, cá nhân, tổ chức được khai thác và sử dụng danh tính điện tử phải tuân thủ quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo mật thông tin tài khoản định danh điện tử của cá nhân. Việc đăng ký, sử dụng, cung cấp, quản lý danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử phải đảm bảo chính xác, an toàn, bảo mật.

Tài khoản định danh điện tử Mức độ 2 có giá trị sử dụng tương đương thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế do bên sử dụng dịch vụ quyết định. Định danh điện tử và xác thực điện tử là dịch vụ cung cấp để phục vụ các tiện ích cá nhân.

Về sử dụng tài khoản định danh điện tử, Quyết định 34 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Việc tạo lập tài khoản định danh điện tử của cá nhân để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phải sử dụng danh tính điện tử do Bộ Công an cung cấp. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử được tạo lập bởi Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử do cơ quan quản lý Cổng dịch vụ công quyết định.

Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử, xác thực điện tử được tạo lập bởi Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an để thực hiện hoạt động không thuộc trường hợp quy định ở trên do tổ chức, cá nhân tự lựa chọn sử dụng.

Đối với những tài khoản định danh điện tử của cá nhân được tạo lập bởi Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh trước ngày Quyết định 34 có hiệu lực thì hành (9/11/2021), đến trước ngày 1/1/2023 phải được xác thực với danh tính điện tử do Bộ Công an cung cấp.

Kể từ ngày 9/11/2021 đến trước ngày 1/1/2023, nếu Cổng dịch vụ công quốc gia và các Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh chưa sẵn sàng kết nối với Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an thì việc tạo lập tài khoản để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tiếp tục được sử dụng danh tính điện tử do các tổ chức cung cấp định danh điện tử đã kết nối, tích hợp với Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng dịch vụ công quốc gia.

