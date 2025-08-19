'Tài già' chỉ ra mẹo cực đơn giản để tiến lùi xe ở những khúc cua hẹp

Câu khẩu quyết “tiến bám lưng, lùi bám bụng” là kinh nghiệm được nhiều tài xế lão luyện chắt lọc sau hàng nghìn giờ cầm lái và truyền lại cho những người mới.

Đây được xem như “bài học xương máu” cực kỳ hữu ích, đặc biệt khi xử lý tại các khúc cua hẹp, đường đèo dốc hay đưa xe vào chỗ đỗ chật chội.

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Thanh Tùng - giảng viên đào tạo thực hành lái xe ở Hà Nội và là người có kinh nghiệm hơn 20 năm "ôm vô lăng" cho rằng, nếu hình dung đoạn đường cong như cơ thể con người thì phần rộng hơn chính là lưng, còn phần hẹp hơn là bụng. Khi tiến hay lùi ở những đoạn này, tài xế phải áp dụng những quy tắc căn đường ngược nhau.