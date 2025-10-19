Tái định cư tại TP.HCM cần một cuộc 'phẫu thuật' - Bài 2: Nhìn ra gốc vấn đề, nhưng giải pháp chệch trọng tâm

TP.HCM với hàng loạt đại dự án đang và sẽ triển khai để xứng tầm vóc, kéo theo nhu cầu quỹ đất, nhà ở phục vụ tái định cư rất lớn. Nhưng thực tế, thời gian qua, tại chính đại đô thị này, quỹ nhà ở phục vụ tái định cư nơi thì dư thừa, nơi thiếu hụt nghiêm trọng. Nguyên nhân do việc bố trí tái định cư chưa đồng bộ giữa các khu vực, cơ chế khai thác, xử lý quỹ nhà đất chưa linh hoạt, việc khảo sát nhu cầu để triển khai không chuẩn. Thực tế đó, cùng với cuộc sáp nhập đô thị cho thấy, đã đến lúc cần “phẫu thuật” cách làm tái định cư.

Thực tế khác xa điều tra xã hội học

Như chúng tôi phản ánh ở bài trước, sau 3 năm, tổng cộng các quận, huyện và TP.Thủ Đức (nay là 102 phường, xã) chỉ mới bàn giao được 624/5.785 căn hộ và nền đất cho người dân, đạt tỷ lệ 11%, tức còn dư thừa 5.161 căn hộ và nền đất, trong khi trước mắt, Thành phố đang cần thêm 2.215 căn hộ, nền đất để tái định cư cho các dự án.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, có 3 nguyên nhân chính dẫn đến nghịch lý trên.

Khu tái định cư Bình Khánh nhiều căn hộ vẫn bỏ trống.

Nguyên nhân đầu tiên, là do khi khảo sát, điều tra xã hội học để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, người dân có nhiều lựa chọn về phương thức bồi thường. Thực tế, người dân bị giải tỏa được bồi thường theo giá thị trường, trong khi các khu tái định cư hiện nay ở xa nơi đang sinh sống của người dân khu vực bị giải tỏa, dẫn đến họ bị thay đổi điều kiện sống. Đồng thời, một số căn hộ xuống cấp, không tạo sự hấp dẫn nên có tình trạng người dân ít chọn phương án tái định cư bằng căn hộ, mà chọn phương án nhận tiền; thậm chí có trường hợp người dân đăng ký tái định cư, nhưng khi ban hành quyết định bố trí tái định cư, họ lại xin đổi lựa chọn qua phương án nhận tiền, nên số lượng nhận nhà ở, nền đất phục vụ tái định cư ít hơn số lượng khảo sát nhu cầu ban đầu.

Nguyên nhân thứ hai, là nhu cầu tái định cư bằng nền đất cao hơn tái định cư bằng căn hộ, dẫn đến quỹ nhà chung cư còn trống nhiều.