Tại 23 địa phương thực hiện giãn cách, tình hình dịch COVID-19 đang từng bước được kiểm soát

Thống kê sơ bộ, có 19/43 tỉnh, thành phố đã thành lập 2.580 Trạm y tế lưu động để quản lý các trường hợp nhiễm và F0 sau xuất viện tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà; có 221.204 Tổ COVID cộng đồng tại 39 tỉnh, thành phố; có 105.108 Tổ Tự quản phòng, chống dịch tại 19 tỉnh, thành phố.

