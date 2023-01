Taeyang (BIGBANG) tự hào vì con trai xinh đẹp giống vợ

Vào ngày 16/1, Taeyang tham gia chương trình Look Me Up trên kênh Youtube 1theK Original và chia sẻ nhiều chi tiết về cuộc sống thường ngày của mình.

Chương trình yêu cầu giọng ca Wedding Dress tự tra cứu thông tin về bản thân trên mạng, đồng thời xác nhận xem đâu là thông tin chính xác. Khi kiểm tra thông tin cá nhân trên trang Namuwiki, Taeyang nhận ra rằng ngày sinh của con trai anh đã bị sai.