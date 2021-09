Tách nhạc soi giọng thật, Thủy Tiên bị 'khịa' không thương tiếc

Thậm chí, nữ ca sĩ trở thành tâm điểm chỉ trích cho một bộ phận cư dân mạng dù là ở bất kì nội dung gì. Điển hình như gần đây, Thủy Tiên nhận hàng loạt bình luận "đá xéo" khi bị tách nhạc soi giọng hát thật.

Cụ thể, Thủy Tiên xuất hiện tại một chương trình và mang đến ca khúc Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Ai Đó. Và dân mạng đã ra tay tách phần nhạc chỉ còn giọng hát để soi khả năng hát thật của Thủy Tiên.

Clip Thủy Tiên bị soi giọng hát thật khi tách nhạc

Ở những giây đầu, cả nhạc và giọng hát của Thủy Tiên vẫn còn bình thường. Tuy nhiên ở phần điệp khúc thì nhạc bắt đầu bị tắt đi, chỉ còn lại mỗi giọng hát của Thủy Tiên. Giọng của nữ ca sĩ vẫn rất trong trẻo và rõ ràng.