Tách nhạc 'soi' giọng, Chi Pu và Ngọc Trinh làm 'chao đảo' người nghe

Chi Pu và Ngọc Trinh song ca tại sự kiện

Dù đã nhiều năm "cầm mic đi hát" nhưng khi bị tách nhạc, giọng hát của Chi Pu lại dân mạng chỉ điểm là không giữ được chắc cột hơi, giọng hát không được trau chuốt khiến người nghe cảm thấy chói tai.

Còn Ngọc Trinh vốn dĩ không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nên việc giọng hát "fail", vừa ngang lại vừa thô là điều dễ hiểu. Hơn nữa, đây là màn biểu diễn đầy bất ngờ của Ngọc Trinh do được Chi Pu mời lên hát cùng.



Tuy đã được học thanh nhạc đều đặn, nhưng giọng hát Chi Pu vẫn bị nhận xét là "như hát karaoke".