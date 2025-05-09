Tác phẩm của nghệ sĩ Việt Nam gây ấn tượng tại Riyadh

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Hoàng Hữu Anh nhấn mạnh, sau 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam ngày nay không chỉ đang vươn tầm như một nền kinh tế năng động mà ngày càng được công nhận là nơi giao thoa văn hóa, nơi di sản Đông Nam Á hòa quyện với nghệ thuật đương đại toàn cầu,

Cho biết đây là bước tiếp nối sau thành công của Ngày Văn hóa Việt Nam tại Saudi Arabia được tổ chức tháng 12/2024, Đại sứ Hoàng Hữu Anh nhấn mạnh, sự hiện diện của một đại diện nghệ thuật đương đại Việt Nam tại Riyadh - cùng với các nghệ sĩ Nhật Bản và Trung Quốc phản ánh niềm tin chung rằng nghệ thuật là một lăng kính phổ quát: Nó khúc xạ ký ức, phản ánh nhận thức và phát lộ ra những ẩn giấu nằm sâu trong trí tưởng tượng của con người.