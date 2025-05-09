Tác phẩm của nghệ sĩ Việt Nam gây ấn tượng tại Riyadh

|Đại sứ Hoàng Hữu Anh phát biểu tại Lễ khai mạc.
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ngày 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đã phối hợp với L’Art Pur Foundation và Vin Gallery khai mạc triển lãm nghệ thuật đương đại “PRISM” - Lăng kính, trưng bày tác phẩm của ba nghệ sĩ là Ngọc Nâu từ Việt Nam, Yohei Yama từ Nhật Bản và Liang Yujue từ Trung Quốc.
Tham dự lễ khai mạc có Công chúa Vương quốc Saudi Arabia Adwaa, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia Alaudeen Alaskary, Giám đốc L’Art Pur Gallery Rania Rizk, người sáng lập Vin Gallery Shyevin S'ng, Đại sứ Trung Quốc tại Saudi Arabia Chung Hwa và Phu nhân, Đại sứ Nhật Bản Morino Yasunari và Phu nhân, Đại sứ Thái Lan Darm Boontham và Phu nhân, Đại biện một số Đại sứ quán ASEAN cùng đông đảo công chúng sở tại và người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Riyadh.
|Đại sứ Hoàng Hữu Anh cho biết, đây là bước tiếp nối sau thành công của Ngày Văn hóa Việt Nam tại Saudi Arabia được tổ chức tháng 12/2024.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Hoàng Hữu Anh nhấn mạnh, sau 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam ngày nay không chỉ đang vươn tầm như một nền kinh tế năng động mà ngày càng được công nhận là nơi giao thoa văn hóa, nơi di sản Đông Nam Á hòa quyện với nghệ thuật đương đại toàn cầu,
Cho biết đây là bước tiếp nối sau thành công của Ngày Văn hóa Việt Nam tại Saudi Arabia được tổ chức tháng 12/2024, Đại sứ Hoàng Hữu Anh nhấn mạnh, sự hiện diện của một đại diện nghệ thuật đương đại Việt Nam tại Riyadh - cùng với các nghệ sĩ Nhật Bản và Trung Quốc phản ánh niềm tin chung rằng nghệ thuật là một lăng kính phổ quát: Nó khúc xạ ký ức, phản ánh nhận thức và phát lộ ra những ẩn giấu nằm sâu trong trí tưởng tượng của con người.
|Đại sứ Hoàng Hữu Anh và Đại sứ Nhật Bản Morino Yasunari.
Trao đổi tại sự kiện, bà Shyevin S'ng cho biết triển lãm sẽ kéo dài trong suốt tháng 9, nhằm giới thiệu rộng rãi tới công chúng sở tại và quốc tế các tác phẩm của ba nghệ sĩ châu Á, góp phần thúc đẩy trao đổi văn hóa và nhân dân giữa Saudi Arabia với Việt Nam nói riêng và với châu Á nói chung.
|Các đại biểu chụp ảnh chung.
Sau lễ khai mạc, công chúng yêu nghệ thuật tại Riyadh đã có dịp thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật của ba nghệ sĩ, trong đó các tác phẩm của nghệ sĩ Ngọc Nâu được đánh giá cao bởi sự gắn kết quá khứ với hiện tại và tương lai, giữa công nghệ và nghệ thuật truyền thống cũng như sự phong phú trong chủ đề, màu sắc và cách thể hiện táo bạo.