Tác giả bài 'Khúc hát mừng sinh nhật' kiếm được bao nhiêu tiền bản quyền?

Ít người biết, không chỉ là ca sĩ nổi tiếng, Phan Đinh Tùng còn là tác giả của hơn 50 ca khúc như: Khúc hát mừng sinh nhật, Bởi vì anh yêu em, Anh vẫn còn yêu em, Tình yêu tuyệt vời... Anh còn đồng sáng tác bài Trang lưu bút ngọt ngào với Nguyễn Hồng Thuận và bài Sống cho yêu thương với Phan Mạnh Quỳnh.

Không dám nhận nhạc sĩ

Chia sẻ với VietNamNet, Phan Đinh Tùng sáng tác rất ngẫu hứng nên chưa bao giờ nhận là "ca sĩ, nhạc sĩ" trên truyền thông hay các show diễn.

Với anh, những tên tuổi như Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Hồng Thuận... mới là nhạc sĩ chuyên nghiệp. Việc viết nhạc giúp anh thỏa mãn cảm xúc, may mắn một số bài như Bởi vì anh yêu em, Tình yêu tuyệt vời thành hit, trong đó Khúc hát mừng sinh nhật còn là "hit quốc dân".

Dù không xem sáng tác là hoạt động chuyên nghiệp, Phan Đinh Tùng vẫn có thói quen tư duy về ý tưởng, bố cục... trước khi bắt tay vào viết.