Tác dụng của ngô đối với đôi mắt

Nhiều nghiên cứu dịch tễ học đã phát hiện ra rằng ngô rất giàu lutein và zeaxanthin, có thể ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD) là một căn bệnh do mắt bị lão hóa, có thể gây giảm thị lực trong những trường hợp nghiêm trọng. Vì vậy, có thể nói ngô là một loại thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho việc chống lão hóa.

Caroten, lutein và zeaxanthin chứa trong ngô là các vitamin tan trong chất béo, và nấu với dầu sẽ giúp hấp thụ chúng, vì vậy nó có thể phát huy tác dụng tốt hơn đối với sức khỏe.