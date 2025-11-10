Tác chiến không người lái: Xu hướng chiến lược trong hiện đại hóa hải quân nhiều nước

Đặc điểm chung của quá trình chuyển đổi

Mặc dù mỗi quốc gia có mục tiêu chiến lược, tiềm lực và năng lực răn đe khác nhau, dẫn đến trọng tâm xây dựng hải quân khác nhau, song kế hoạch chuyển đổi hạm đội hải quân các nước vẫn thể hiện 3 đặc điểm chung:

Thứ nhất, trọng điểm phát triển trang bị không người lái. Trong các cuộc xung đột cục bộ gần đây, các loại vũ khí như đạn bay lượn và tàu cảm tử không người lái nhiều lần “lấy nhỏ thắng lớn”, tạo sức đe dọa nghiêm trọng đối với tàu chiến cỡ lớn, do đó hải quân nhiều nước coi phát triển trang bị không người lái là biện pháp then chốt nhằm giảm chi phí tác chiến và củng cố ưu thế trên biển.

Hải quân Mỹ tiếp tục thúc đẩy dự án thử nghiệm “Ghost Fleet Overlord”, dự kiến trước năm 2028 sẽ mua 9 tàu mặt nước không người lái cỡ lớn, đồng thời đẩy nhanh thành lập các hải đội tàu không người lái cỡ nhỏ có khả năng tự hành và tác chiến theo bầy đàn. Ngoài ra, công ty Black Sea Technologies (Mỹ) đã nhận hợp đồng trị giá 160 triệu USD, dự kiến sản xuất ít nhất 20 tàu trinh sát không người lái cỡ nhỏ mỗi tháng; các nền tảng này đã bước vào giai đoạn thử nghiệm trên biển.

Hải quân Pháp tập trung xây dựng hệ thống máy bay không người lái trên biển, dự kiến trang bị cho tàu sân bay thế hệ mới và các tàu chủ lực trực thăng không người lái VSR700, máy bay không người lái cỡ lớn tương tự MQ-9, cùng nền tảng tác chiến tàng hình không người lái phát triển dựa trên công nghệ Neuron.

Thứ hai, tác chiến phối hợp giữa lực lượng có người và không người. Về xây dựng hệ thống, hải quân các nước ngày càng chú trọng trang bị cho các nền tảng tác chiến cỡ lớn lực lượng không người lái, nhằm đạt hiệu quả phối hợp “1 + 1 > 2”.