Tá hỏa với màn hát live quá tệ nhưng vẫn thắng giải âm nhạc

Xem trọn vẹn tiết mục, không có thành viên nào trong nhóm thể hiện tốt phần trình diễn mà xuất hiện đầy lỗi như bể nốt, lệch tông, sai nhịp, âm lượng không đều...

Dù đây chỉ là sân khấu ăn mừng chiến thắng và giao lưu cùng fan, tuy nhiên màn trình diễn quá tệ của fromis_9 đã khiến nhiều người nghe tá hỏa.