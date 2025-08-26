Tá hỏa sau khi người dùng tải app đèn pin, ghi chú thì mất sạch tiền trong tài khoản

Theo báo cáo từ nhóm nghiên cứu ThreatLabs của Zscaler, có tới 77 ứng dụng Android độc hại được phát hiện trên chợ Google Play, với tổng cộng hơn 19 triệu lượt tải xuống.

Trong số này, nguy hiểm nhất là trojan ngân hàng Anatsa (còn gọi là TeaBot). Loại mã độc này có khả năng đánh cắp thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng, từ đó chiếm quyền kiểm soát giao dịch tài chính của nạn nhân.

Ngoài Anatsa, các nhà nghiên cứu còn phát hiện thêm nhiều loại malware khác, phổ biến nhất là Joker, xuất hiện trong khoảng một phần tư số ứng dụng bị nhiễm.

Một ứng dụng giả mạo chứa mã độc trên Google Play Store. Ảnh: ZScaler/Tom's Guide

Joker có khả năng chụp ảnh màn hình, thu thập dữ liệu thiết bị, đọc và gửi tin nhắn SMS, đánh cắp danh bạ và thậm chí tự động đăng ký các dịch vụ trả phí mà người dùng không hề hay biết.

Một biến thể khác là Harly cũng được tìm thấy, cùng nhiều dòng mã độc khác với mức độ nguy hiểm khác nhau.