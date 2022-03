T.O.P BigBang và giai đoạn đen tối nhất cuộc đời

Theo truyền thông xứ Hàn, ngày 7/2, nam rapper tuyên bố chính thức kết thúc hợp đồng với YG Entertainment song vẫn là một phần của Big Bang. Lý do anh rời đi vì muốn thử thách bản thân trong cả hai vai trò doanh nhân và nghệ sĩ.

Hậu quả khiến nam ca sĩ mắc chứng trầm cảm và rối loạn lo âu, thậm chí từng tìm đến cái chết bằng cách tự tử.



Bê bối cần sa ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp cũng như sức khỏe T.O.P. Ảnh: Twitter.

Theo The Korea Times, thời điểm đó, T.O.P được cảnh sát đưa vào bệnh viện sau khi phát hiện hành vi sử dụng thuốc an thần quá liều. Người thân của nam ca sĩ cũng tiết lộ anh phải chịu đựng căn bệnh trầm cảm gặm nhấm mỗi ngày: “Tôi thường thấy T.O.P uống thuốc nhưng lại không biết đó là thuốc an thần”.

Một người bạn của T.O.P cũng chia sẻ tình trạng của nam ca sĩ khi đó rất nghiêm trọng vì có quá nhiều việc không hay xảy ra với anh. Tâm lý căng thẳng khiến anh thường xuyên mất ngủ và lâm vào trạng thái lo âu trầm trọng.

Korea Herald chia sẻ năm 2008, nam ca sĩ cũng bị đưa vào viện trong trạng thái bất tỉnh vì lạm dụng thuốc ngủ để giúp bản thân nghỉ ngơi sau thời gian làm việc kiệt sức. Khi đó, các chuyên gia y tế cho biết dù hồi phục sức khỏe, nam ca sĩ phải điều trị tâm lý.

Đến tháng 7/2019, T.O.P xuất ngũ. Dù cộng đồng V.I.P (tên gọi cộng đồng fan Big Bang) vẫn ủng hộ nam ca sĩ bất chấp những ồn ào trong quá khứ, một bộ phận khán giả khác cũng bày tỏ thái độ tiêu cực và yêu cầu anh không được xuất hiện trên truyền hình nữa.

Trước áp lực dư luận, T.O.P xóa hết bài đăng trên Instagram và tuyên bố không trở lại Hàn Quốc. Hành động của nam rapper nhóm Big Bang được cho là do sự thiếu thiện cảm mà công chúng dành cho anh và cả nhóm quá lớn.

Khó khăn trở thành động lực

Đến đầu tháng 2, T.O.P tuyên bố rời YG. Nhiều ý kiến cho rằng chính những biến cố trong quá khứ và phản ứng nặng nề từ dư luận đã ảnh hưởng đến việc rapper sinh năm 1987 rời YG.

Trong lúc người hâm mộ vẫn còn những trăn trở, lo lắng trước quyết định của T.O.P, ngày 9/3, anh xuất hiện trước truyền thông và khẳng định: “Đây là thời điểm để bước sang giai đoạn tiếp theo trong sự nghiệp và cuộc đời của tôi”.