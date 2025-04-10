'Suzy sống dựa vào nhan sắc mãi không biết ngại à?'

Genie, Make A Wish (Thần Đèn Ơi, Ước Đi) - màn tái xuất được mong chờ của Suzy đang trở thành tâm điểm bàn tán dữ dội trên các diễn đàn phim Hàn. Tác phẩm được đầu tư lớn, quy tụ dàn sao đình đám, thế nhưng thứ được nhắc đến nhiều nhất lại không phải là nội dung hay kỹ xảo, mà là diễn xuất gây thất vọng của Suzy.

Trong phim, Suzy vào vai Ka Young, một cô gái mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội (thái nhân cách) - kiểu nhân vật thường gắn liền với sự lạnh lùng, thờ ơ và khó đoán. Cô gái này từng bị mẹ bỏ rơi vì bản tính bạo lực, phải sống cùng bà ngoại và học cách kiềm chế bản thân bằng việc tuân thủ nghiêm ngặt mọi nguyên tắc mà bà đặt ra. Về lý thuyết, đây là vai diễn nhiều chiều sâu, hứa hẹn giúp Suzy chứng minh năng lực diễn xuất đã trưởng thành sau hơn 10 năm gắn bó với màn ảnh. Nhưng thực tế lại khiến người xem thất vọng tràn trề.

Ka Young lạnh lùng, thờ ơ trong mọi hoàn cảnh

Ngay từ những tập đầu, khán giả đã nhận xét Suzy “đang diễn vai robot chứ không phải thái nhân cách”. Biểu cảm cứng đờ, lời thoại đều đều, ánh mắt vô hồn, tất cả khiến nhân vật mất đi sự ám ảnh, bí ẩn cần có. Một bình luận trên diễn đàn Nate Pann thậm chí viết: “Tôi thật sự tưởng cô ấy đóng vai robot. Đến khi đọc mô tả mới biết đó là người mắc bệnh tâm lý.”