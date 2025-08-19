Suzuki Best Thái 2001 biển tứ quý 9, “báu vật” của dân chơi xe đất cảng. 

Tuy không nổi đình nổi đám như Dream hay Wave Thái, nhưng chính sự khác biệt này đã tạo nên vị thế riêng cho Best Thái trong lòng người mê xe.

Trong giới chơi xe máy cổ, Suzuki Best Thái luôn được xem là một “dấu ấn” đặc biệt của thập niên 2000. Dòng xe này từng là niềm mơ ước của không ít thanh niên bởi kiểu dáng thể thao, động cơ bền bỉ và màu sắc trẻ trung.

Chiếc Suzuki Best Thái đời 2001 trong bài viết thuộc sở hữu của anh Nguyễn Anh Tuấn (TP. Hải Phòng). Xe mang biển kiểm soát 15-H1- 9999, một trong những biển số “VIP” được giới chơi xe săn lùng. Biển “tứ quý 9” tượng trưng cho sự trường tồn, vĩnh cửu và may mắn bất tận – điều mà không phải ai cũng có cơ duyên sở hữu.

Chiếc xe được phục chế bằng phụ tùng nguyên bản của dòng xe này.

Theo chia sẻ của anh Tuấn, thời điểm năm 2002, anh mua "xác" chiếc xe này vốn chỉ có giá trị khoảng 1 triệu đồng, nhưng anh đã quyết định bỏ ra 50 triệu đồng để sở hữu, rồi chi thêm khoảng 20 triệu đồng để phục chế, thay thế những chi tiết nguyên bản hiếm hoi khó tìm.

“Vẫn là đam mê biển số đẹp, hoài niệm quá khứ. Tôi mua xe cũ về rồi tân trang kỹ lưỡng. Đồ của Best Thái khó kiếm lắm, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn săn tìm để được thành quả ưng ý nhất”, anh Tuấn cho biết.