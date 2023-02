Suýt mất mạng vì sai lầm người tăng huyết áp thường gặp

Vỡ phình động mạch chủ bụng là một cấp cứu tối khẩn cấp. 60% người bệnh tử vong trước khi đến bệnh viện, và tổng số tử vong lên đến 90% cho dù được phẫu thuật. Ngoài ra, tỷ lệ tai biến và biến chứng nặng, thậm chí hôn mê mất não, suy đa tạng là rất cao.

Thạc sĩ Ngô Gia Khánh, Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Bạch Mai, cho hay bệnh thường gặp ở những người có thói quen hút thuốc lá, tăng huyết áp, tăng cholesterol máu, do bất thường về gene, do nhiễm khuẩn hoặc do chấn thương...

Sự nguy hiểm của bệnh là gây thiếu máu cho toàn bộ cơ thể khiến các cơ quan bị suy yếu, gây thiếu máu não, tủy, vàng da do vỡ hồng cầu, huyết khối. Tuy nhiên, phần lớn ca bệnh gần như không có triệu chứng, bệnh nhân chỉ được phát hiện tình cờ qua siêu âm bụng, chụp phim tim phổi...

Võ Thu