Suýt mất mạng vì đầu tư tiền ảo Premes

Suýt mất mạng vì tiền ảo

Trước đó, hồi tháng 3/2024, báo Công an TP. HCM cũng đưa tin về trường hợp của anh Nguyễn Văn Thương (sinh năm 1998, quê Phú Yên). Sau khi biết mình bị lừa đảo và mất trắng, nạn nhân để lại thư tuyệt mệnh và tìm đến cái chết bằng thuốc ngủ liều cao. May mắn, anh Thương được người xung quanh kịp thời phát hiện và đưa đi cấp cứu mới may mắn sống sót.