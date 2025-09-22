Suýt mất mạng chỉ vì giữ tiền giúp họ hàng

Trưa 9-3-2024, Hùng mang dao đến nhà chị ruột rồi gọi mẹ chị Diễm đến nói chuyện. Tại đây, trong lúc cự cãi, Hùng dùng dao tấn công mẹ chị Diễm gây thương tích, tiếp đó tấn công chị Diễm khiến nạn nhân bị tổn hại sức khỏe 52%. Nếu không được cấp cứu kịp thời, chị Diễm có thể đã tử vong.

Sau khi gây án, Hùng đến Công an xã đầu thú. Trong quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo, tác động gia đình bồi thường 270 triệu đồng và được các bị hại bãi nại.