SUV điện của Toyota hút khách tại Thái Lan, chờ ngày về Việt Nam

Giá bán chính thức sẽ được công bố vào tháng 10. Toyota kỳ vọng sẽ bán ra 6.000 xe bZ4X trong năm đầu tiên, tương đương khoảng 500 xe mỗi tháng.

Toyota Thái Lan vừa hé lộ mức giá dự kiến cho mẫu SUV điện bZ4X 2025 nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Cụ thể, phiên bản bZ4X Long Range FWD sẽ có giá khoảng 1,5 triệu baht (tương đương 1,2 tỷ đồng) và 1,6 triệu baht (tương đương 1,28 tỷ đồng) cho bản Long Range AWD.

Trong đó, mục tiêu của hãng ở đợt giao hàng đầu tiên là 2.000 xe. Tính từ 21/8 đến sáng 6/9, đã có 1.331 đơn đặt mua được ghi nhận, cho thấy sức hút lớn của mẫu SUV điện này tại Thái Lan.

Đáng chú ý, đây là mẫu xe nằm trong chương trình EV 3.5 của chính phủ Thái Lan, được hưởng thuế nhập khẩu 0% cùng mức hỗ trợ trực tiếp 75.000 baht mỗi xe (khoảng 60 triệu đồng). Đổi lại, Toyota cam kết sẽ khởi động sản xuất xe bán tải điện tại nước này vào cuối năm 2025 để đáp ứng điều kiện chương trình.

Toyota bZ4X 2025 có kích thước dài 4.690 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.650 mm và trục cơ sở 2.850 mm. Mẫu SUV điện này được xếp cùng phân khúc với Hyundai Ioniq 5 và Tesla Model Y.