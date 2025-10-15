SUV cỡ nhỏ Hyundai Venue bản mới lộ diện

Theo kế hoạch, mẫu Hyundai Venue thế hệ mới 2026 sẽ chính thức được giới thiệu tại Ấn Độ vào ngày 4/11. Trước thềm sự kiện này, loạt hình ảnh chạy thử của mẫu xe Hàn Quốc đã được hé lộ, qua đó cho thấy cái nhìn đầu tiên về phiên bản mới.
Ở phiên bản 2026, Hyundai Venue sở hữu diện mạo sắc sảo và hiện đại hơn với nhiều đường nét giống với mẫu Creta và Exter. Thiết kế tổng thể cho cảm giác vuông vức, mạnh mẽ hơn với các đường gân dập ở cả nắp ca-pô và thân xe.
Phần đầu xe được thiết kế lại hoàn toàn với lưới tản nhiệt lớn hơn, vuông vức hơn và sử dụng nan ngang, trong khi cản trước được mở rộng. Hệ thống chiếu sáng cũng được làm mới với cụm đèn pha LED xếp dọc và dải đèn định vị ban ngày DRL mảnh, đặt sát mép nắp ca-pô.
Đáng chú ý, chiếc xe chạy thử có xuất hiện cảm biến và radar, gợi ý về hệ thống hỗ trợ lái ADAS cấp 2 sẽ xuất hiện trên mẫu Venue mới.
Nhìn từ bên hông, Hyundai Venue 2026 có nét tương đồng với "đàn anh" Tucson khi sở hữu vòm bánh xe lớn, ốp nhựa dày và ốp hông vuông vức. Lớp ốp nhựa dày ở cửa xe giúp tăng vẻ cứng cáp, mang đến dáng dấp SUV rõ nét hơn.
Ở phía sau, đuôi xe được làm dựng vào cao hơn, hứa hẹn cho không gian hàng ghế thứ hai và khoang hành lý thoải mái hơn. Cửa cốp được dập nổi, tích hợp dải đèn hậu LED nối liền, cùng tấm ốp cản sau to bản.
Giá nóc, cánh lướt gió và ăng-ten vây cá mập là những điểm nhấn khác, góp phần tạo nên diện mạo thể thao và hiện đại cho Venue thế hệ mới.
Ở bên trong, nội thất của Venue 2026 cũng được nâng cấp theo hướng tập trung vào công nghệ và trải nghiệm người dùng. Các trang bị nổi bật gồm cụm màn hình kép cong tích hợp cả cụm đồng hồ và màn hình giải trí cùng kích thước 10,25 inch, USB Type-C cho hàng ghế sau, cửa gió điều hòa phía sau.
Bảng điều khiển trung tâm được thiết kế lại, tích hợp khe gió điều hòa nằm ẩn dưới màn hình và cụm điều khiển điều hòa dạng phím bấm. Ngoài ra, xe còn có đèn viền nội thất, hệ thống âm thanh tích hợp loa siêu trầm và chất liệu nội thất cao cấp hơn với bề mặt mềm mại hơn.
Theo Cartoq, Hyundai Venue mới dự kiến tiếp tục có 3 cấu hình động cơ gồm 1.2L 4 xi-lanh hút khí tự nhiên (82 mã lực/114 Nm), 1.0L 3 xi-lanh tăng áp (118 mã lực/172 Nm) và 1.5L 4 xi-lanh diesel tăng áp (114 mã lực/250 Nm). Trong đó, bản xăng 1.2L sẽ dùng hộp số sàn 5 cấp. Các bản động cơ tăng áp xăng và diesel nhiều khả năng có thêm tùy chọn hộp số tự động.
Tại Việt Nam, mẫu Venue được lắp ráp trong nước bởi Hyundai Thành Công, bán ra thị trường với giá 499-539 triệu đồng. Xe được định vị ở phân khúc SUV hạng A, cạnh tranh với VinFast VF 5, Kia Sonet, Toyota Raize và sắp tới thêm cả Suzuki Fronx.