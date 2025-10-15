SUV cỡ nhỏ Hyundai Venue bản mới lộ diện

Theo kế hoạch, mẫu Hyundai Venue thế hệ mới 2026 sẽ chính thức được giới thiệu tại Ấn Độ vào ngày 4/11. Trước thềm sự kiện này, loạt hình ảnh chạy thử của mẫu xe Hàn Quốc đã được hé lộ, qua đó cho thấy cái nhìn đầu tiên về phiên bản mới.

Ở phiên bản 2026, Hyundai Venue sở hữu diện mạo sắc sảo và hiện đại hơn với nhiều đường nét giống với mẫu Creta và Exter. Thiết kế tổng thể cho cảm giác vuông vức, mạnh mẽ hơn với các đường gân dập ở cả nắp ca-pô và thân xe.

Phần đầu xe được thiết kế lại hoàn toàn với lưới tản nhiệt lớn hơn, vuông vức hơn và sử dụng nan ngang, trong khi cản trước được mở rộng. Hệ thống chiếu sáng cũng được làm mới với cụm đèn pha LED xếp dọc và dải đèn định vị ban ngày DRL mảnh, đặt sát mép nắp ca-pô.