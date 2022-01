Sụt cân bất thường có phải do ung thư?

Your browser does not support the audio element.

Cân nặng của bạn có thể dao động vì nhiều lý do khác nhau. Một sự kiện thay đổi cuộc sống hoặc căng thẳng có thể khiến bạn giảm cân dù không chủ đích. Hay một lịch trình đặc biệt bận rộn trong một thời gian có thể gây ra sự thay đổi tạm thời trong lượng thức ăn và mức độ hoạt động khiến bạn giảm vài cân.

Theo Healthline, không có bất kỳ hướng dẫn chắc chắn nào. Nhưng một số chuyên gia tuân theo quy tắc rằng việc giảm cân không chủ ý hơn 5% trọng lượng cơ thể trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến một năm thì cần phải được đánh giá y tế.

Ảnh minh họa: H.F.

Ngoài ung thư, một số nguyên nhân khác có thể gây giảm cân không rõ nguyên nhân, bao gồm bệnh Crohn, viêm loét đại tràng, loét dạ dày, một số loại thuốc, cường giáp và suy giáp, bệnh lý Addison, vấn đề nha khoa, sa sút trí tuệ, phiền muộn, căng thẳng, bệnh tiểu đường, lạm dụng ma túy, nhiễm ký sinh trùng, HIV…

Vì sao ung thư khiến bạn giảm cân?