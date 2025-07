SuperFest 2025 với 21

Sân khấu "tan hoang" sau trận cuồng phong

Sau cơn giông lốc bất ngờ tại Hạ Long chiều 19/7, khu vực sân khấu chính của SuperFest rơi vào tình trạng đổ sập, nhiều hạng mục bị gió giật mạnh cuốn bay. Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy khung thép vặn xoắn, hệ thống đèn, loa, màn hình LED hư hỏng nặng, mái che bị xé toạc. Một số container hậu cần bị lật đổ, may mắn không có thương vong về người, nhưng hậu quả vật chất là rất lớn. Đây là lý do then chốt khiến BTC buộc phải dừng show, dù toàn bộ nghệ sĩ và khán giả đã sẵn sàng "cháy" cùng đêm nhạc.