Super Junior Siwon 'râu ria xồm xoàm' trong phim mới ‘Work Later, Drink Now’

Sự xuất hiện của Siwon trong tập gần đây nhất của bộ phim khiến nhiều khán giả cảm thấy bất ngờ. Không còn vẻ điển trai, lịch lãm thường thấy, nam thần tượng trông lôi thôi lếch thếch, đã thế còn để râu như “Tarzan mới từ rừng ra”. Người hâm mộ nhận xét tạo hình này của Siwon vô cùng hợp với nội dung hài hước, lãng mạn của Work Later, Drink Now bởi chỉ nhìn anh thôi đã thấy buồn cười. Được biết, đây không phải lần đầu nam thần tượng hy sinh ngoại hình vì vai diễn. Trước đó, anh cũng từng để râu cho vai diễn trong She Was Pretty hay thậm chí là giả gái trong bộ phim My Fellow Citizen.

Siwon vào vai PD hài hước Kang Buk Gu