Super Junior Heechul bất chấp tất cả để cưới vợ

Vợ chồng diễn viên Son Dam Bi và vận động viên trượt băng Lee Kyu Hyuk đã gặp lại những người bạn thân lâu năm của họ là Kim Heechul và Seo Jang Hoon thông qua buổi ghi hình gần đây của SBS Same Bed Different Dreams 2 - You Are My Destiny.

Son Dam Bi và Kim Heechul nổi tiếng là đã quen biết nhau 20 năm, kể từ khi họ còn là thực tập sinh và chưa được ra mắt với tư cách ca sĩ. Trong khi đó Lee Kyu Hyuk và Seo Jang Hoon là đôi bạn thân 30 năm và gặp nhau khi còn ở đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.