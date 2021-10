Sững sờ nhận ra TWICE, GFriend và, Black Pink và Red Velvet đang đi theo con đường của các nhóm nhạc đàn chị

Hình ảnh cho thấy sự tương đồng giữa GFriend và A Pink

Từ thành công của A Pink, rất nhiều nhóm nữ hậu bối đã học tập và định hướng concept giống nhóm nhưng thành công nhất vẫn phải kể đến GFriendđang lọt top những nhóm nhạc nữ thế hệ thứ 3 nổi tiếng nhất với concept dễ thương.

Mặc dù vậy, có một điểm yếu trong concept này đó là rất khó để nhóm nhạc có thể thay đổi hình ảnh của mình. Sau bao năm lăn lộn trong làng giải trí, A Pink vẫn loay hoay vì không thể làm mới được bản thân trong khi nhóm càng ngày càng lớn tuổi, concept dễ thương cũng không còn phù hợp nữa.

Những sản phẩm gần đây của nhóm như "Five", "Only You" vẫn mang phong cách cũ nhưng không còn gây được hiệu ứng mạnh như thời "Mr.Chu", "No No No".

Tương tự như A Pink, GFriend cũng đang gặp một số khó khăn về mặt hình ảnh. Sau khi thử nghiệm với concept trưởng thành hơn bằng "Fingertip" không thành công, nhóm đành quay trở lại phong cách cũ từ thời "Glass Bead", "Me Gusta Tu" bằng sản phẩm những sản phẩm như "Summer Rain" nhưng không đạt được thành tích như mong muốn.

Red Velvet - f(x)

Cùng được đào tạo và ra mắt từ lò luyện SM, Red Velvetvà f(x) có những điểm chung đáng phải kể đến như là số lượng 5 thành viên, chất nhạc hiện đại dễ gây nghiện, concept độc đáng và mới lạ.