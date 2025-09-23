Sun PhuQuoc Airways hé lộ thời gian bán vé và cất cánh, cuộc đua mới bắt đầu

Cùng với đó, như với tên gọi, đường bay giữa Phú Quốc và Hà Nội/TP.HCM/Đà Nẵng/Hải Phòng được xem là thế mạnh của chiến lược phục vụ hành khách giai đoạn đầu của Sun PhuQuoc Airways.



Với đội bay A321NX, có thể cho thấy điểm đến của Sun PhuQuoc Airways sẽ bao quát các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan... Đi kèm hệ sinh thái nghỉ dưỡng, Sun PhuQuoc Airways kỳ vọng sẽ mang đến dịch vụ nhiều hơn so với các đối thủ còn lại.



Sun PhuQuoc Airways hiện có đội bay 3 Airbus A321NX. Hãng dự kiến sẽ nhận thêm các tàu bay trong thời gian tới, nâng tổng đội bay đến 8 chiếc trong năm 2025.

Ghi nhận trên danh sách chuyến bay thường lệ đi/đến Phú Quốc hiện có nhiều thị trường mà các hãng đang khai thác như Malaysia, Hàn Quốc (Seoul, Busan), Hong Kong, Đài Loan, Singapore kết nối đảo ngọc, bên cạnh lịch bay mùa cho các điểm đến từ Ấn Độ, châu Âu...

Về hạng ghế, thông tin ghi nhận có thể Sun PhuQuoc Airways dự kiến sẽ khai thác Hạng Phổ Thông (Economy Class), Hạng Phổ Thông Đặc Biệt (Premium Economy Class) và Hạng Thương Gia (Business Class). Tuy nhiên, rất có thể sẽ đến 15/10, thông tin chính thức về mạng bay giai đoạn đầu và loại vé mới được tiết lộ chính thức.