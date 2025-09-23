Sun PhuQuoc Airways hé lộ thời gian bán vé và cất cánh, cuộc đua mới bắt đầu

Theo đó, Sun PhuQuoc Airways sẽ mở bán vé từ 15/10/2025 và cất cánh chính thức từ 01/11/2025, một thời điểm khá tốt trước khi bước vào mùa cao điểm cuối năm.
Để chuẩn bị cho ngày mở bán, Sun PhuQuoc Airways trước đó đã có nhiều thông báo tuyển dụng, bên cạnh hợp tác đại lý với nhiều chính sách kích cầu ưu đãi giai đoạn đầu khai thác.
Đến thời điểm hiện tại, mặc dù không tiết lộ gì về đường bay dự kiến khai thác, nhưng với những gì mà Sun PhuQuoc Airways đã trình diễn tại triển lãm thành tựu đất nước, không khó để có thể dự đoán các điểm đến của hãng trong giai đoạn đầu cất cánh.
Theo đó, các đường bay trục TP.HCM - Đà Nẵng/Hà Nội được xem là danh mục quan trọng trong đường bay vàng dịp đầu khai thác mà Sun PhuQuoc Airways hướng đến.
Cùng với đó, như với tên gọi, đường bay giữa Phú Quốc và Hà Nội/TP.HCM/Đà Nẵng/Hải Phòng được xem là thế mạnh của chiến lược phục vụ hành khách giai đoạn đầu của Sun PhuQuoc Airways.
Với đội bay A321NX, có thể cho thấy điểm đến của Sun PhuQuoc Airways sẽ bao quát các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan... Đi kèm hệ sinh thái nghỉ dưỡng, Sun PhuQuoc Airways kỳ vọng sẽ mang đến dịch vụ nhiều hơn so với các đối thủ còn lại.
Sun PhuQuoc Airways hiện có đội bay 3 Airbus A321NX. Hãng dự kiến sẽ nhận thêm các tàu bay trong thời gian tới, nâng tổng đội bay đến 8 chiếc trong năm 2025.
Ghi nhận trên danh sách chuyến bay thường lệ đi/đến Phú Quốc hiện có nhiều thị trường mà các hãng đang khai thác như Malaysia, Hàn Quốc (Seoul, Busan), Hong Kong, Đài Loan, Singapore kết nối đảo ngọc, bên cạnh lịch bay mùa cho các điểm đến từ Ấn Độ, châu Âu...
Về hạng ghế, thông tin ghi nhận có thể Sun PhuQuoc Airways dự kiến sẽ khai thác Hạng Phổ Thông (Economy Class), Hạng Phổ Thông Đặc Biệt (Premium Economy Class) và Hạng Thương Gia (Business Class). Tuy nhiên, rất có thể sẽ đến 15/10, thông tin chính thức về mạng bay giai đoạn đầu và loại vé mới được tiết lộ chính thức.