Sun PhuQuoc Airways chào sân thị trường hàng không Việt Nam với nhiều ưu đãi trong hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng

Với hạng ECONOMY PLUS, hành khách được thêm quyền lợi miễn phí đổi vé trong 30 ngày và không tính phí No Show (hành khách xác nhận chỗ nhưng không bay và không hủy đặt chỗ trước). Với hạng thương gia, Sun PhuQuoc Airways cũng cung cấp 2 loại giá vé, nhìn chung đều có mức cạnh tranh và tương đồng với các hãng truyền thống hiện này bên cạnh các tiện ích đi kèm (2 kiện hành lý ký gửi, Go Show miễn phí...). Hiện tại, Sun PhuQuoc Airways chưa triển khai chương trình khách hàng thường xuyên. Không chỉ dừng lại ở ưu đãi giá vé, Sun PhuQuoc Airways còn mở rộng giá trị trải nghiệm cho khách hàng bằng chương trình “Một tấm vé – Triệu niềm vui”.

Khi sử dụng thẻ lên tàu bay (boarding pass) của hãng, hành khách có thể nhận hàng loạt ưu đãi lên tới 30% tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và dịch vụ thuộc hệ sinh thái Sun Group, đặc biệt là tại Phú Quốc.



Bên cạnh đó, hãng cũng triển khai chương trình “Bay theo đoàn, vui ngập tràn” dành cho nhóm khách từ 10 người trở lên, áp dụng trên các đường bay nội địa từ/đến Phú Quốc và Đà Nẵng trong giai đoạn 15/10 – 30/11/2025.

Sun PhuQuoc Airways triển khai chính sách vé đoàn khá cạnh tranh và ưu đãi trong giai đoạn đầu khai thác. Ảnh minh họa.





Theo đó, đoàn từ 10 khách sẽ được tặng 01 vé miễn phí, từ 25 khách 02 vé miễn phí, và 35 khách 03 vé miễn phí – mang lại cơ hội lý tưởng cho các nhóm bạn, gia đình và doanh nghiệp cùng gắn kết khám phá những hành trình trải nghiệm du lịch - nghỉ dưỡng liền mạch.



Đặc biệt, chính sách “Nâng bước yêu thương” được Sun PhuQuoc Airways thiết kế dành riêng cho trẻ em và người cao tuổi, nhằm khuyến khích các thế hệ cùng đồng hành trên mỗi chuyến bay.



Vé trẻ em dưới 2 tuổi được tính bằng 10% giá vé người lớn, vé trẻ em từ 2- dưới 12 tuổi bằng 75% giá vé người lớn, và hành khách từ 60 tuổi trở lên được ưu đãi giảm 15% so với giá vé người lớn.



Hiện hành khách đã có thể đặt vé cho các chuyến bay khởi hành từ 01/11/2025 đến 28/03/2026, bao gồm cả giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2026. Giai đoạn đầu, Sun PhuQuoc Airways sẽ khai thác các đường bay trục kết nối TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng với Phú Quốc và chặng bay vàng Hà Nội - TP.HCM, trước khi tiếp tục mở rộng mạng bay vào đầu năm 2026.