Sun Feliza Suites tung chính sách ưu đãi vượt trội dành cho khách hàng tiên phong

: Trong suốt thời gian hỗ trợ lãi suất 0%, khách hàng cũng không phải trả gốc giúp tối ưu dòng tiền và giảm áp lực tài chính.

: Khách hàng sẽ được miễn hoàn toàn lãi vay trong 30 tháng đầu tiên khoảng thời gian quan trọng để ổn định tài chính.

Để hỗ trợ khách hàng thuận tiện trong việc sở hữu căn hộ tại Sun Feliza Suites, Sun Group áp dụng gói vay vốn ưu đãi với những điều kiện đặc biệt:

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dần hồi phục và cơ hội đầu tư chất lượng ngày càng khan hiếm, Sun Feliza Suites nổi bật như một lựa chọn sáng giá nơi khách hàng không chỉ sở hữu không gian sống đẳng cấp mà còn được hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ đặc quyền đậm chất Sun Group.

Chính sách này đặc biệt phù hợp với những khách hàng mong muốn sở hữu căn hộ cao cấp nhưng cần sự linh hoạt về tài chính trong giai đoạn đầu.

Ưu đãi thanh toán sớm: Nhận chiết khấu lên đến 15%

Bên cạnh những chính sách hỗ trợ vay vốn, Sun Group cũng dành tặng các mức chiết khấu hấp dẫn cho những khách hàng có khả năng thanh toán sớm:

Chiết khấu 7,5% khi thanh toán sớm 50% giá trị căn hộ.

Chiết khấu 10% khi thanh toán sớm 75% giá trị căn hộ.

Chiết khấu 15% khi thanh toán sớm 95% giá trị căn hộ.

Đây là cơ hội vàng cho các nhà đầu tư và khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh vừa tiết kiệm đáng kể chi phí, vừa sở hữu bất động sản có tiềm năng tăng giá cao.