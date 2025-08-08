Sun Feliza Suites tung chính sách ưu đãi vượt trội dành cho khách hàng tiên phong

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dần hồi phục và cơ hội đầu tư chất lượng ngày càng khan hiếm, Sun Feliza Suites nổi bật như một lựa chọn sáng giá nơi khách hàng không chỉ sở hữu không gian sống đẳng cấp mà còn được hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ đặc quyền đậm chất Sun Group.
Ưu đãi vay vốn vượt trội: Chạm tay vào tổ ấm mơ ước dễ dàng hơn bao giờ hết
Để hỗ trợ khách hàng thuận tiện trong việc sở hữu căn hộ tại Sun Feliza Suites, Sun Group áp dụng gói vay vốn ưu đãi với những điều kiện đặc biệt:
- Hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng: Khách hàng sẽ được miễn hoàn toàn lãi vay trong 30 tháng đầu tiên khoảng thời gian quan trọng để ổn định tài chính.
- Ân hạn nợ gốc trong thời gian hỗ trợ lãi suất: Trong suốt thời gian hỗ trợ lãi suất 0%, khách hàng cũng không phải trả gốc giúp tối ưu dòng tiền và giảm áp lực tài chính.
Chính sách này đặc biệt phù hợp với những khách hàng mong muốn sở hữu căn hộ cao cấp nhưng cần sự linh hoạt về tài chính trong giai đoạn đầu.
Ưu đãi thanh toán sớm: Nhận chiết khấu lên đến 15%
Bên cạnh những chính sách hỗ trợ vay vốn, Sun Group cũng dành tặng các mức chiết khấu hấp dẫn cho những khách hàng có khả năng thanh toán sớm:
- Chiết khấu 7,5% khi thanh toán sớm 50% giá trị căn hộ.
- Chiết khấu 10% khi thanh toán sớm 75% giá trị căn hộ.
- Chiết khấu 15% khi thanh toán sớm 95% giá trị căn hộ.
Đây là cơ hội vàng cho các nhà đầu tư và khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh vừa tiết kiệm đáng kể chi phí, vừa sở hữu bất động sản có tiềm năng tăng giá cao.
Chi tiết các mức ưu đãi tại Sun Feliza Suites quý anh/chị vui lòng tham khảo tại: Chính sách Sun Feliza Suites
Dịch vụ đặc quyền: Nâng tầm trải nghiệm sống
Không chỉ dừng lại ở chính sách tài chính ưu đãi, Sun Feliza Suites còn khẳng định vị thế khác biệt bằng hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe và vận chuyển hàng không độc quyền được thiết kế riêng cho cộng đồng cư dân tinh hoa.
Gói chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Mặt Trời
Cư dân Sun Feliza Suites sẽ được tiếp cận với dịch vụ y tế cao cấp tại Bệnh viện Mặt Trời một trong những đơn vị y tế hiện đại do Sun Group đầu tư phát triển. Giá trị gói chăm sóc sức khỏe được cam kết lên tới 424 triệu. Đây không chỉ là một chính sách ưu đãi, mà còn là lời cam kết của Sun Group trong việc đồng hành dài lâu với sức khỏe và chất lượng sống của mỗi cư dân.
Gói thành viên Sun Air Priority: Bay riêng, sống khác biệt
Với mong muốn mang đến trải nghiệm di chuyển đẳng cấp, Sun Feliza Suites dành tặng khách hàng các gói thành viên Sun Air Priority dịch vụ hàng không cá nhân đẳng cấp do Sun Group vận hành:
- Hạng Titan: 40 triệu đồng
- Hạng Gold: 72 triệu đồng
- Hạng Platinum: 132 triệu đồng
Với các gói thành viên này, cư dân Sun Feliza Suites sẽ được tận hưởng các quyền lợi như ưu tiên đặt chuyến, dịch vụ phòng chờ riêng biệt, và trải nghiệm hành trình hàng không riêng tư, an toàn xứng tầm phong cách sống thượng lưu.
Sun Feliza Suites Hơn cả một nơi để sống, là nơi để tận hưởng
Sở hữu vị trí đắt giá cùng hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ mang dấu ấn Sun Group, Sun Feliza Suites không chỉ là chốn an cư lý tưởng mà còn là biểu tượng mới của phong cách sống hiện đại, tinh tế và khác biệt.
Với những chính sách ưu đãi tài chính đột phá cùng đặc quyền sống đẳng cấp chưa từng có, đây chính là thời điểm vàng để trở thành một trong những chủ nhân tiên phong tại Sun Feliza Suites.
Tổ hợp căn hộ Sun Feliza Suites
Đừng bỏ lỡ, cơ hội luôn dành cho những người đi trước!