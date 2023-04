Sullyoon (NMIXX) bị fan trách móc vô lý, bật khóc giữa fansign

Your browser does not support the video tag.

Chủ nhân của đoạn video đã tag thẳng tên fansite trong đoạn video và bày tỏ sự bức xúc: "Trong buổi fansign, khi tất cả các fan và idol đang cùng chia sẻ với nhau những lời tốt đẹp, tại sao Sullyoon phải có nghĩa vụ giải thích với bạn, kìm nước mắt và cuối cùng phải bật khóc trước mặt những người hâm mộ khác? Rốt cuộc thì bạn đang làm tổn thương bao nhiêu người rồi?".

Phần lớn các bình luận của netizen đều chỉ trích câu hỏi vô lý, "kém duyên" của fan nam trong đoạn video. Nhận thấy sự việc đã trở nên nghiêm trọng, chủ của fansite được nhắc đến đã viết một lá thư giải thích và xin lỗi:

"Trước, tôi xin được gửi đến Sullyoon lời xin lỗi chân thành nhất vì những điều đã xảy ra.