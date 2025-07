Sugar baby ảo - lừa đảo thật

Tưởng mình là thợ săn, ai ngờ thành con mồi

Trong quá trình thực hiện bài viết này, chúng tôi tiếp cận anh C. - một người đàn ông độc thân gần 50 tuổi từng mất niềm tin vào tình yêu đến mức không nghĩ đến chuyện kết hôn. Vì nhu cầu sinh lý, anh vẫn lên mạng kiếm sugar baby và nhắm tới các sinh viên.

“Cho đến khi đọc báo, thấy công an tóm gọn một ổ mại dâm online trá hình được điều hành bởi các tú ông, rồi các “bé đường” sinh viên thực ra là người chuyển giới; cảm giác vừa ghê sợ, vừa hoang mang, vừa thất vọng với bản thân… khiến tôi gần như trầm cảm. Tôi phải xin nghỉ phép 3 tháng, đi tới một nơi xa, tránh gặp người quen mới dần cân bằng được cảm xúc. Bây giờ, tôi vẫn chưa đủ tự tin để bắt đầu một mối quan hệ ngoài đời thực” - anh C. tâm sự.





Dấu hiệu nhận biết sugar baby ảo

Sugar baby ảo thường tiếp cận bằng những lời chào duyên dáng, gây thiện cảm và sẵn sàng... “mở lòng” chỉ sau vài tin nhắn. Họ không ngần ngại gọi video (có thể dùng filter, deepfake, AI face), gửi ảnh riêng tư (sưu tầm hoặc chụp từ xa), chia sẻ hoàn cảnh thương tâm (gia đình khó khăn, mẹ bệnh, con nhỏ, chưa đóng học phí…) nhằm tạo lòng tin, khiến đối phương cảm thấy mình đặc biệt và... sắp được “yêu”.

Ban đầu chỉ là “nhờ mua thẻ điện thoại”, “ứng trước tiền cà phê hẹn hò” hoặc “giữ chỗ phòng khách sạn”…, sau đó tăng dần thành mua điện thoại, quà sinh nhật, chuyển khoản để chứng minh sự nghiêm túc. Một số chiêu bài nâng cấp còn yêu cầu đăng ký ứng dụng để “hẹn hò an toàn” nhưng thực chất đó là các app lừa đảo lấy cắp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.

Một đặc điểm thường thấy của sugar baby ảo là ảnh đại diện đẹp không tì vết, nhan sắc thanh thuần cỡ diễn viên, người mẫu nhưng để ý sẽ thấy không có ảnh đời thường gắn với bạn bè, gia đình, sự kiện thực.

Họ thường tránh né gọi video rõ mặt hoặc nếu có thì luôn chụp ở góc mờ, không tương tác âm thanh nhiều, tắt/mở nhanh chóng. Họ chỉ nói chuyện trong khung giờ cố định, thường từ 9g tối đến 12g đêm, không tương tác trong giờ hành chính. Sau khi làm quen, họ nhanh chóng đề cập vấn đề tiền bạc, gợi ý quà cáp, viện cớ khó khăn cá nhân và tạo áp lực cảm xúc kiểu dỗi hờn “Anh không thương em à?”. Họ không bao giờ hẹn ở địa điểm công cộng miễn phí, công khai mà luôn gợi ý gặp ở khách sạn, bar, nhà hàng cao cấp.

Họ sử dụng app/chat riêng để tiếp tục trò chuyện nhằm né tránh việc bị báo cáo hoặc truy vết (Telegram, Signal...)