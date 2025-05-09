Sudan tìm thấy hơn 370 thi thể tại hiện trường vụ lở đất san phẳng một ngôi làng

Phong trào Giải phóng Sudan/Quân đội (SLM) hôm 1/9 cho biết trận lở đất "lớn và tàn khốc" xảy ra trước đó một ngày đã san phẳng làng Tarasin tại dãy núi Marra ở vùng Darfur thuộc miền tây nước này.

Hơn 370 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường một vụ lở đất ở làng Tarseen, miền tây Sudan. Thông tin này đã được lãnh đạo cộng đồng địa phương, ông Ibrahim Suleiman Hasaballah, xác nhận trong một đoạn video do Phong trào Giải phóng/Quân đội Sudan (SLM/A) -nhóm vũ trang kiểm soát khu vực lở đất- công bố vào ngày 4/9.

Lở đất san phẳng một ngôi làng ở Sudan, khiến hơn 370 người thiệt mạng. Ảnh: AJ.

"Chúng tôi cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số. Sau vụ việc, chúng tôi đã tìm thấy và chôn cất hơn 370 thi thể. Phần còn lại của đống đổ nát, chúng tôi chưa thể tiếp cận được, một số đã bị cuốn trôi. Những người anh em của chúng tôi trong các đội Ứng phó khẩn cấp Dar Umu, Nyurna và Dayra đã không bỏ mặc chúng tôi. Họ đã giúp đỡ chúng tôi mọi mặt, giúp tìm kiếm và chôn cất các thi thể", đại diện nhóm này cho biết.

Phong trào Giải phóng/Quân đội Sudan cũng đã kêu gọi Liên Hợp Quốc và các cơ quan viện trợ quốc tế chung tay hỗ trợ tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Được biết, thảm họa xảy ra sau nhiều ngày mưa lớn dồn dập.

Văn phòng Điều phối các vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) tại Sudan ngày 2/9 cho biết, mặc dù các báo cáo tại địa phương ước tính số người chết có thể lên đến 1.000 người, nhưng các đối tác nhân đạo lại dự đoán con số này thực tế có thể thấp hơn.

